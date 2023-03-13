Шакіра з піснею про зради колишнього побила 14 світових рекордів Гіннеса

Колумбійська співачка Шакіра побила 14 світових рекордів Гіннеса. Усе завдяки треку про колишнього Піке, який артистка створила в дуеті з DJ Bizarrap.

Колумбійська співачка Шакіра після невдачі в особистому житті та розлучення здобула неабиякий успіх у музичній кар'єрі. Її пісні знову б'ють рекорди.

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Шакіра побила 14 світових рекордів Гіннеса

Шакіра та DJ Bizarrap, які разом створили хіт про зрадника Жерарда Піке, взяли участь у вечірній програмі. Там вони виконали трек та поділилися враженнями від співпраці. Ведучий Джиммі Феллон розповів, як їхній успіх відтворився у світових рекордах.

Так, Шакіра побила 14 світових рекордів Гіннеса. Пісня під назвою "Bzrp Music Sessions, Vol. 53":

отримала найбільшу кількість прослуховувань на Spotify за 24 години,

це трек із найбільшою кількістю переглядів на YouTube за 24 години,

пісня найшвидше набрала 100 мільйонів переглядів на YouTube (майже 3 доби),

стала найпопулярнішою латиноамериканською піснею на Spotify за один тиждень, та інші рекорди окрім цього.

Та одними світовими рекордами не обійшлося – Шакіра з треком Bzrp Music Sessions, Vol. 53 зайняла перший рядок у Billboard Latin Digital Song Sales та Billboard's Hot Latin Songs.

Шакіра та DJ Bizarrap на вечірньому шоу: дивіться відео онлайн

Що відомо про трек Шакіри

У червні минулого року Шакіра розлучилась з футболістом Жерардом Піке через його численні зради. Вона надихнулась змінами в особистому житті та випустила запальний трек у колаборації з діджеєм.

У пісні Шакіра висміяла колишнього та його молоду дівчину. Артистка казала, що варта двох 22-річних, радила Піке прокачати мозок та дорікала йому за свекруху.

Цікаво, що Шакіра неодноразово підколювала колишнього чоловіка. До Дня закоханих вона показала відео, у якому зі шваброю в руках співає пісню. Головна фраза там – "Я вб'ю свого колишнього".