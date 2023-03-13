Колумбийская певица Шакира после неудачи в личной жизни и развода преуспела в музыкальной карьере. Ее песни снова бьют рекорды.

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Шакира побила 14 мировых рекордов Гиннеса

Шакира и DJ Bizarrap, которые вместе создали хит об изменнике Жерарде Пике, приняли участие в вечерней программе. Там они проделали трек и поделились впечатлениями от сотрудничества. Ведущий Джимми Феллон рассказал, как их успех воспроизвелся в мировых рекордах.

Так, Шакира побила 14 мировых рекордов Гиннеса. Песня под названием "Bzrp Music Sessions, Vol. 53":

получила наибольшее количество прослушиваний на Spotify за 24 часа,

это трек с наибольшим количеством просмотров на YouTube за 24 часа,

песня быстрее всего набрала 100 миллионов просмотров на YouTube (почти 3 суток),

стала самой популярной латиноамериканской песней на Spotify за одну неделю и другие рекорды кроме этого.

Но одними мировыми рекордами не обошлось Шакира с треком Bzrp Music Sessions, Vol. 53 заняла первую строчку в Billboard Latin Digital Song Sales и Billboard's Hot Latin Songs.

Шакира и DJ Bizarrap на вечернем шоу: смотрите видео онлайн

Что известно о треке Шакиры

В июне прошлого года Шакира рассталась с футболистом Жерардом Пике из-за его многочисленных измен. Она вдохновилась изменениями в личной жизни и выпустила зажигательный трек в коллаборации с диджеем.

В песне Шакира высмеяла бывшего и его молодую девушку. Артистка говорила, что стража двух 22-летних, советовала Пике прокачать мозг и упрекала его за свекровь.

Интересно, что Шакира не раз подкалывала бывшего мужа. Ко Дню влюбленных она показала видео, в котором со шваброй в руках поет песню Главная фраза там – "Я убью своего бывшего".