На сцені співачка представила свою пісню Hold my hand, яка стала саундтреком до стрічки "Топ Ґан: Меверік". Але в резельтаті Леді Гага так і не отримала нагороду у цій номінації, передає 24 Канал.

До теми Переможці Оскара-2023: усі лауреати найголовнішої кінопремії Голлівуду

Під час виступу співачка вийшла на сцену у звичайній футболці кольору хакі та рваних джинсах. Крім того, Леді Гага змила макіяж, з яким була на доріжці, та зібрала волосся у косу.

Леді Гага заспівала пісню Hold my hand. Зазначимо, що на саму церемонію вона обрала довгу чорну сукню з напів прозорими вставками.

Додамо, що з Леді Гагою також стався несподіваний курйоз на очах у тисяч глядачів. Співачка врятувати фотографа від падіння.

Під час вихід акторів на доріжку "Оскар" фотограф, який знімав Леді Гагу оступився та впав просто поруч з нею. Виконавиця не розгубилася та одразу ж поквапилася допомогти чоловіку. Вона у довгій сукні підбігла до фотографа та допомогла йому підвестися. Відео з курйозом швидко поширилося мережею.

До слова, у ніч з 12 на 13 березня в Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення премії Оскар-2023. Найбільше статуеток цього року отримала стрічка "Все завжди і водночас".