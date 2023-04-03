Шакіра після скандального розлучення з Жерардом Піке покинула Барселону: де житиме співачка

Співачка Шакіра після скандального розлучення з футболістом Жерардом Піке вирішила покинути Барселону. Вона разом з дітьми остаточно переїхала жити до Маямі в США. Також Шакіра опублікувала звернення до фанатів.

Відтепер артистка не живе в Барселоні. Вона заявила, що хоче в США почати нове життя з чистого аркуша. Нагадаємо, що Шакіра побила 14 світових рекордів завдяки треку про колишнього Піке.

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Вона заявила, що раніше поїхала жити в Барселону, щоб дати своїм дітям стабільність. "Ту саму, яку ми зараз шукаємо в іншому куточку світу поруч із родиною, друзями та морем", – написала вона.

За її словами, тепер співачка з сім'єю починає новий розділ у пошуках свого щастя.



Шакіра до останнього посту додала фото Барселони / Фото з її інстаграму

Шакіра також звернулася до прихильників та подякувала за підтримку в тяжкий період її життя.

Дякую всім, хто пройшов зі мною стільки "хвиль" у Барселоні – місті, де я дізналася, що дружба, безсумнівно, довша за кохання. Дякую всім, хто підбадьорював мене там, витирав мої сльози, надихав і змушував рости,

– зазначила виконавиця.

Вона подякувала своїм іспанським прихильникам, які завжди огортали її своєю любов'ю та відданістю.

Як пише Daily Mall, Шакіра мала заплакані очі, коли її бачили в аеропорту – вона обіймала близьких перед тим, як покинути Барселону назавжди.



Шакіра в аеропорту перед відльотом з Барселони / Фото MEGA

Цікаво, що в деяких ЗМІ почала ширитися інформація, нібито Шакіра не просто так переїхала до Маямі. Припускають, що зірка там зустріла нове кохання. Також зазначають, що з новим бойфрендом артистка зустрічається вже чотири місяці. Проте хто він – невідомо.

Раніше співачка Шакіра з Колумбії різко висловилася про нову дівчину Жерарда Піке. За її словами, для обраниці колишнього є місце в пеклі. Крім того, Шакіра розповіла, як почувається після розриву. Деталі – читайте у статті.