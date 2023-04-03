Теперь артистка не живет в Барселоне. Она заявила, что хочет в США начать новую жизнь с чистого листа. Напомним, что Шакира побила 14 мировых рекордов благодаря треку о бывшем Пике.

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Она заявила, что раньше уехала жить в Барселону, чтобы дать своим детям стабильность. "Ту самую, которую мы сейчас ищем в другом уголке мира рядом с семьей, друзьями и морем", - написала она.

По ее словам, теперь певица с семьей начинает новую главу в поисках своего счастья.



Шакира к последнему посту добавила фото Барселоны / Фото с ее инстаграммы

Шакира также обратилась к поклонникам и поблагодарила за поддержку в трудный период ее жизни.

Спасибо всем, кто прошел со мной столько "волн" в Барселоне - городе, где я узнала, что дружба, несомненно, дольше любви. Спасибо всем, кто ободрял меня там, вытирал мои слезы, вдохновлял и заставлял расти,

– отметила исполнительница.

Она поблагодарила своих испанских поклонников, которые всегда окутывали ее своей любовью и преданностью.

Как пишет Daily Mall, Шакира имела заплаканные глаза Когда ее видели в аэропорту – она занимала близких перед тем, как покинуть Барселону навсегда.



Шакира в аэропорту перед отлетом из Барселоны / Фото MEGA

Интересно, что в некоторых СМИ начала распространяться информация, что Шакира не просто так переехала в Майами. Предполагают, что звезда там встретила новую любовь. Также отмечают, что с новым бойфрендом артистка встречается уже четыре месяца. Однако кто он – неизвестно.

Ранее певица Шакира из Колумбии резко высказалась о новой девушке Жерарде Пике. По ее словам, для избранницы бывшего есть место в аду. Кроме того, Шакира рассказала, как себя чувствует после разрыва. Подробности – читайте в статье.