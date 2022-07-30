В 2021 году Шакира приобрела дом в Барселоне, где жила вместе с любимым – футболистом Жераром Пике. По версии прокуратуры, именно с тех пор она за два года недоплатила более 14 миллионов евро налогов.

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Шакира может сесть в тюрьму

Сейчас прокуратура Испании требует 8 лет тюрьмы и штраф в размере 24 миллионов евро. Шакиру обвиняют не только в неуплате налогов, но и в преступлениях против бюджета страны. Однако артистка утверждает, что компенсировала властям все средства с процентами.

Пока неизвестно, когда именно это дело начнут рассматривать в испанском суде.

Жерар Пике также являлся фигурантом дела об уклонении от налогов

Любимый Шакиры, с которым она недавно разошлась, тоже был в такой ситуации. Его обвиняли в неуплате налогов с 2008 по 2010 годы. Однако это дело закончилось только штрафом. Футболист заплатил 2,1 миллиона евро.

Обратите внимание! В июне этого года Шакира и Пике разошлись из-за многочисленных измен футболиста. Они были вместе 11 лет и имеют двух общих сыновей – Милана и Сашу. Сейчас артистка хочет переехать в США, однако экс-любимый не соглашается отпускать с ней детей.