Маша Єфросиніна написала про теракт і на кілька годин зникла з соцмереж. Шанувальники засипали її повідомленнями, адже хвилювалися за телеведучу.
До теми Маша Єфросиніна вперше прокоментувала стосунки з рідною сестрою, яка в Москві
Згодом Єфросиніна вийшла на звʼязок. В Instagram-stories вона запевнила, що не постраждала. Ведуча також подякувала підписникам за турботу.
Єфросиніна розповіла про теракт в Ізраїлі / Скриншот її інстаграм-сторіс
Крім того, ведуча пожартувала, що їй ще рано вмирати, адже вона не дочекалася страти російського диктатора Путіна.
Дякую за стільки повідомлень. Зі мною все ок. Я ж маю дочекатися страти бункерної зал*пи,
– написала Єфросиніна.
Єфросиніна не постраждала в теракті в Ізраїлі / Скриншот її інстаграм-сторіс
Ведуча не розповіла деталей та де саме перебувала під час теракту. Попередні відео українка знімала з центру психологічної підтримки в місті Сдерот, який знаходиться десь за 75 кілометрів від місця стрілянини.
Що відомо про теракт в Тель-Авіві: головне
- 9 березня в ізраїльському місті Тель-Авів сталася стрілянина. Інцидент трапився біля кафе. Як пише The Jerusalem Post, вже є загиблі та постраждалі. Щонайменше троє людей отримали вогнепальні поранення.
- Начальник окружної поліції Тель-Авіва заявив, що одного терориста знешкоджено і вбито. Тепер продовжуються пошуки другого зловмисника. У поліції заявили, що було два терористи зі зброєю.
- Мотиви дій терористів наразі невідомі. За кілька годин з'ясувалося, що терористом, якого вбила поліція, виявився 23-річний палестинець Мотаз Хаваджа. Раніше він двічі сидів у ізраїльській в'язниці за незаконне зберігання зброї.