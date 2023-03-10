Маша Єфросиніна написала про теракт і на кілька годин зникла з соцмереж. Шанувальники засипали її повідомленнями, адже хвилювалися за телеведучу.

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Згодом Єфросиніна вийшла на звʼязок. В Instagram-stories вона запевнила, що не постраждала. Ведуча також подякувала підписникам за турботу.



Єфросиніна розповіла про теракт в Ізраїлі / Скриншот її інстаграм-сторіс

Крім того, ведуча пожартувала, що їй ще рано вмирати, адже вона не дочекалася страти російського диктатора Путіна.

Дякую за стільки повідомлень. Зі мною все ок. Я ж маю дочекатися страти бункерної зал*пи,

– написала Єфросиніна.



Єфросиніна не постраждала в теракті в Ізраїлі / Скриншот її інстаграм-сторіс

Ведуча не розповіла деталей та де саме перебувала під час теракту. Попередні відео українка знімала з центру психологічної підтримки в місті Сдерот, який знаходиться десь за 75 кілометрів від місця стрілянини.

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