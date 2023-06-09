Сестра Маші Єфросиніної заговорила про мир у свій день народження: "Прошу одного"

Сестра Маші Єфросиніної Ліза Ющенко святкує 37-річчя. Продовжуючи жити в Росії, вона заговорила про мир.

Колишня невістка Віктора Ющенка та молодша сестра Маші Єфросиніної опублікувала допис у свій день народження. Сьогодні Лізі Ющенко виповнилося 37 років.

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Сестра Єфросиніної просить миру у день народження

Ліза Ющенко показала своє нове фото та лаконічними думками про "закінчення пекла". Уперше за довгий час сестра Маші Єфросиніної згадала про війну.

У свій день народження другий рік поспіль прошу лише одне: щоб пекло закінчилося і настав мир,

– написала Ліза Ющенко.



Ліза Ющенко / Фото з її інстаграму

Чи коментувала Єфросиніна вчинки сестри

, це другий допис колишньої невістки Ющенка про повномасштабне вторгнення. Вона живе у Росії, тому обрала мовчазну позицію. Ліза Ющенко лиш 24 лютого 2022 року закликала зупинити війну.

Вперше Маша Єфросиніна прокоментувала стосунки з сестрою дуже лаконічно. Вона зізнавалась, що це болюча тема для сім'ї. Спілкування з Лізою зведено до нуля, як повідомляла Маша в інтерв'ю.

Згодом ведуча зазначала, що не несе відповідальності за вчинки своєї сестри, адже та живе своїм життям. Вона не розуміє, на яких підставах її критикують через Лізу.