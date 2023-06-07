Спочатку Маша Єфросиніна поширювала моторошні кадри з затопленого Херсона, де люди сидячи на деревах кличуть на допомогу, закликала приєднатися до гуманітарних зборів постраждалим і ділилася, як уникнути холери. Однак, схоже, їй урвався терпець, і вона звернулася до тих, хто мовчки дивиться на геноцид українського народу.

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Єфросиніна звернулася до росіян через підрив Каховської ГЕС

В інстаграмі з 2-мільйонною аудиторією Маша Єфросиніна опублікувала пост, в якому звернулася до росіян. Вона наголосила, що за 16 місяців ті стали народом, котрій усі зневажають.

Росіяни, як ви живете? Як ви засинаєте, дивлячись, як українські міста йдуть під воду, забираючи з собою все живе? Як вам бути брудом під ногами дідів, що зійшли з розуму, які назавжди зробили вас найзневажливішим народом на планеті?

– написала Маша Єфросиніна.

Ведуча наголосила, що якби тих зібрався бодай мільйон, то вони б знесли режим Путіна.

"Як ви поясните своїм дітям, що обрали купити кольорову обкладинку для паспорта, щоб не соромитися його в аеропортах, аніж організуватися хоча б мільйону людей зі всієї вашої величезної країни і розібрати на х*й по цеглинах Кремль? Як вам не соромно жити в цій країні", – емоційно запитала Єфросиніна.

Маша Єфросиніна звернулася до росіян / Фото з інстаграму ведучої