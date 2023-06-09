Бывшая невестка Виктора Ющенко и младшая сестра Маши Ефросининой опубликовала сообщение в свой день рождения. Сегодня Лизе Ющенко исполнилось 37 лет.

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Сестра Ефросининой просит мира в день рождения

Лиза Ющенко показала свое новое фото и лаконичными мыслями об "окончании ада". Впервые за долгое время сестра Маши Ефросининой упомянула о войне.

В свой день рождения второй год подряд прошу только одно: чтобы ад кончился и настал мир,

– написала Лиза Ющенко.



Лиза Ющенко / Фото с ее инстаграма

Заметим, это второе сообщение бывшей невестки Ющенко о полномасштабном вторжении. Она живет в России, потому избрала молчаливую позицию. Лиза Ющенко только 24 февраля 2022 призвала остановить войну.

Комментировала ли Ефросинина поступки сестры

Впервые Маша Ефросинина прокомментировала отношения с сестрой очень лаконично. Она признавалась, что это болезненная тема для семьи. Общение с Лизой сведено к нулю, как сообщала Маша в интервью.

Впоследствии ведущая отмечала, что не несет ответственности за поступки своей сестры, ведь она живет своей жизнью. Она не понимает, на каких основаниях ее критикуют из-за Лизы.