Сергія Бабкіна після прем'єри пісні "Зрада" викрили у плагіаті: ким "надихнувся" музикант

Днями Сергій Бабкін презентував нову пісню "Зрада", яка викликала багато суперечок у мережі. Тепер з'ясувалося, що музикант міг "позичити" текст в українського поета Юрка Космини.

Українці помітили, що трек Бабкіна дуже схожий на роботу поета-сатирика. Нагадаємо, у пісні "Зрада" музикант висміяв українців, які звинувачують кожного у зраді.

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Сергія Бабкіна звинувачують у плагіаті

Пісня "Зрада" дуже нагадує вірш Юрка Космини під назвою "Пісня про інформаційний простір". Про це поет повідомив у фейсбуці, назвавши свої рядки "неповторним оригіналом", а пісню Бабкіна – "дешевим ватним плагіатом".



Сергія Бабкіна викрили у зраді / Колаж Юрка Космини

Бабкін змінив основний текст, але все ж композиція подібна на вірш Космини, де після кожного рядка теж лунає слово "зрада".

Поет Космина написав вірш ще в 2016 році. Він тоді виконав його публічно на "Книжковому Арсеналі".

Юрко Космина читає свій вірш: слухайте онлайн

Українці підтримали поета Юрка Космину та розкритикували Сергія Бабкіна за "крадіжку" мотиву:

"Так скоро і Леніна переспівувати почне".

"Господи, Сергій Бабкін пробив ще більше дно, ніж здалося одразу".

"Але ж реально плагіат".

"Навіть це він не зміг придумати сам, а сплагіатив".

"Сумно якось, що він таке чудить".

"А я тішуся, що такі публічні персони з московським світоглядом себе в один день врешті викривають".

"Не здивована. Бабкін – клон Арестовича, що співає".

"Це російська музика українською".

"Впевнений, що пан Космина подасть до суду щодо авторських праву та виграє".

Чому українці критикують пісню Бабкіна

У пісні музикант висміяв українців, які критикують інших та звинувачують кожного у зраді. Схоже, що Сергію Бабкіну не подобається хейт через російську мову, перегляд ворожого контенту. На думку артиста, постійні звинувачення виснажують українське суспільство та перетворює його на "стадо".

Він намагається прикритися військовими у рядку: "бійцям на передку байдуже – треба или надо". Музиканта також звинувачують в "роботі" на російську пропаганду. Адже Бабкін використав поняття "зради", щоб висміяти українців, які критикують одне одного за споживання російського контенту.

Сергій Бабкін – "Зрада": слухати пісню онлайн

Крім того, Сергій співає про те, що зрада – "коли виїхав з країни грати концерти". Але ж українці критикують артиста не за виїзд за кордон, а за те, що в організації своїх заходів він співпрацює з росіянами.

У мережі активно обговорюють трек артиста. Чимало слухачів критикують Бабкіна та звинувачують його у маніпуляціях і дорікають у тому, що співак не може визнати своїх помилок.

Бабкіна критикували за роботу з росіянами