Про це співак зізнався у інтерв'ю Славі Дьоміну. Раніше ми розповідали, що з початком повномасштабної війни Влад Яма виїхав з України, хоч і невідомо, як саме йому це вдалося.

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Що Танчинець думає про Щегеля, Яму та Ступку

Музикант висловився про коміка Щегеля, який втік за кордон, отримавши дозвіл як український артист. Танчинець заявив, що Щегель просто познущався над державою, у якій жив, та над людьми, які зараз мають виїжджати за кордон.

"Це знущання. Він познущався над державою, над людьми, які їздять туди-сюди і в них тепер проблеми. По Щегелю все зрозуміло і вже обговорено. Це відвертий придурок. Це людина без совісті і взагалі без нічого", – заявив співак.

Артист також розповів, що думає про інших чоловіків, які виїхали з України ще до початку повномасштабної війни або в перші дні вторгнення. Наприклад, про хореографа Влада Яму та актора Дмитра Ступку. Чоловік пояснив, що не засуджує їх.

Тих, яких ти назвав… Яма і ще хтось… Вони, мені здається, виїхали раніше, щось там намагаються робити. Для мене вони не виглядають наскільки ницо, наскільки виглядає цей персонаж (Щегель). Тому я їх не хейтив і не буду хейтити. Потім там життя дасть їм оцінку, вони самі собі дадуть оцінку. Це все попереду,

– вважає Танчинець.

Співак не знає, чи повернуться вони в Україну. На його думку, якщо в Ями та Ступки тут буде робота і можливість продовжувати свою діяльність, то, напевно, вони повернуться.

"А якщо в них там там дуже класно все вийде, то, може, і не повернуться. Але я собі не уявляю, як можна не повернутися… Жити все життя з відчуттям того, що ти покинув країну, і про це люди говорять. Мені здається, це ще важче, ніж повернутися і пережити тут важкі часи", – додав він.

Не пропустіть! Український актор Дмитро Ступка виїхав до США ще до початку повномасштабної війни в Україні. У соціальних мережах він активно ділиться подробицями життя за кордоном, через що зіштовхується з хейтом. Де зараз та чим займається Дмитро Ступка – читайте у нашій статті.

Як артисти-чоловіки виїжджають за кордон

За словами Танчинця, зараз артистам складно отримали виїзд від Міністерства культури.

Це дуже складна процедура і там не може бути ніяких поступок для там, хто ти, як ти… Військовий квиток, все занесли, ти стоїш на обліку, всі документи показав, тоді тільки дали дозвіл,

– сказав він.

Дивіться повне інтерв'ю з Сергієм Танчинцем: відео

Додамо, що 14 березня міністр культури Олександр Ткаченко оголосив, що українським артистам дозволять виступати за кордоном, але вимоги щодо цих поїздок стануть жорсткішими.

Кого з артистів випускатимуть з України

Діячі культури, які хочуть виїхати за кордон, мають надати:

підтвердження, що в їхніх організаціях проводять військовий облік;

контракти, де сказано, для чого вони їдуть;

звіти за підсумками поїздки.

І навіть з цими документами виїзд можуть дозволити лише на 60 днів.