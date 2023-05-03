Об этом певец признался в интервью Славе Демину. Раньше мы рассказывали, что с началом полномасштабной войны Влад Яма уехал из Украины, хотя неизвестно, как именно ему это удалось.

Интересно Преступники, - Хливнюк из "Бумбокса" высказался о мужчинах, которые бегут из Украины во время войны

Что Танчинец думает о Щегеле, Ему и Ступке

Музыкант высказался о сбежавшем за границу комике Щегеле, получив разрешение как украинский артист. Танчинец заявил, что Щегель просто поиздевался над государством, в которой жил, и над людьми, которые должны выезжать за границу.

"Это издевательство. Он поиздевался над государством, над людьми, которые ездят туда-сюда и у них теперь проблемы. По Щегелю все понятно и уже обсуждено. Это откровенный придурок. Это человек без совести и вообще без ничего", – заявил певец.

Артист также рассказал, что думает о других мужчинах, уехавших из Украины еще до начала полномасштабной войны или в первые дни вторжения. Например, о хореографе Владе Яме и актере Дмитрие Ступке. Артист объяснил, что не осуждает их.

Тех, которых ты назвал... Яма и еще кто-то... Они, мне кажется, уехали раньше, что-то пытаются делать. Для меня они не выглядят насколько низменно, насколько выглядит этот персонаж (Щегель). Поэтому я их не хейтив и не буду хейти. Потом там жизнь даст им оценку, они сами себе дадут оценку. Это все впереди,

– считает Танчинец.

Певец не знает, вернутся ли они в Украину. По его мнению, если у Ямы и Ступки здесь будет работа и возможность продолжать свою деятельность, то наверняка они вернутся.

"А если у них там там очень классно все получится, то, может, и не вернутся. Но я себе не представляю, как можно не вернуться… Жить всю жизнь с ощущением того, что ты покинул страну, и об этом люди говорят. Мне кажется, это еще труднее, чем вернуться и пережить здесь трудные времена», – добавил он.

Не упустите! Украинский актер Дмитрий Ступка уехал в США еще до начала полномасштабной войны в Украине. В социальных сетях он активно делится подробностями жизни за границей, из-за чего сталкивается с хейтом. Где сейчас и чем занимается Дмитрий Ступка – читайте в нашей статье.

Как артисты-мужчины уезжают за границу

По словам Танчинца, сейчас артистам сложно получили выезд от Министерства культуры.

Это очень сложная процедура и там не может быть никаких уступок там, кто ты, как ты… Военный билет, все занесли, ты стоишь на учете, все документы показал, тогда только дали разрешение,

– сказал он.

Смотрите полное интервью с Сергеем Танчинцем: видео

Добавим, что 14 марта министр культуры Александр Ткаченко объявил, что украинским артистам разрешат выступать за границей, но требования к этим поездкам станут более жесткими.

Кого из артистов будут выпускать из Украины

Деятели культуры, которые хотят уехать за границу, должны предоставить:

подтверждение, что в их организациях проводят военный учет;

контракты, где сказано, зачем они едут;

отчеты по итогам поездки.

И даже с этими документами выезд могут разрешить всего на 60 дней.