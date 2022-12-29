Ще в травні Притула розповідав, що його сім'я виїхала зі столиці. Зараз Катерина з дітьми живуть на Заході України. Сергій інколи приїздить до них в гості.

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Сергій Притула про побут без дружини і сварки з нею

Шоумен зізнався, що до повномасштабного вторгнення він не розумівся у побутових справах, тому, коли дружина з дітьми поїхали з Києва, Сергій всьому навчався сам. Зокрема, опанував пральну машину, а також дізнався, як вмикати вдома систему кондиціонування. Вдома Притулі ніхто не готує їсти, тому він здебільшого харчується у своєму фонді, іноді заїжджає в кулінарію, де купує їжу.

Оскільки Сергій постійно зайнятий волонтерством і допомогою ЗСУ, то бачитися з рідними вдається рідко. Ведучий зізнався, що лише в час війни зрозумів дуже важливу річ.

Марнувати цей неоціненний час можливості спілкуватися з найріднішими людьми на якісь сварки – це настільки ірраціонально в ті часи, в які ми живемо, що я попросив дружину, маму обговорювати ті ситуації, на які в нас різні погляди. Мені дуже прикро, що я дійшов до цього лише під час війни, на 42-му році життя, але краще зараз, ніж колись, коли буду шкодувати, що не дійшов до цього раніше,

– поділився Сергій.

"Зараз у нас немає розмов на підвищених тонах, конфліктів. Ми навпаки дуже багато часу витрачаємо, щоб радитися в якихось моментах і тішитися якимось речам у житті", – додав волонтер.

Нагадаємо, зараз Сергій Притула одружений вдруге. Його обраницею стала Катерина Сопельник. Катерина народила коханому доньок – Соломію у 2017 році та Стефанію у 2021. Першою дружиною шоумена була Юлія Андрійчук. У шлюбі з нею народився син Дмитро, якому зараз 14 років.