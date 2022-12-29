Еще в мае Притула рассказывал, что его семья уехала из столицы. В настоящее время Екатерина с детьми живут на Западе Украины. Сергей иногда приезжает к ним в гости.

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Сергей Притула о быте без жены и ссорах с ней

Шоумен признался, что до полномасштабного вторжения он не разбирался в бытовых делах, поэтому когда жена с детьми уехали из Киева, Сергей всему учился сам. В частности, овладел стиральной машиной, а также узнал, как включать дома систему кондиционирования. Дома Притуле никто не готовит есть, поэтому он в большинстве своем питается в своем фонде, иногда заезжает в кулинарию, где покупает еду.

Поскольку Сергей постоянно занят волонтерством и помощью ВСУ, видеться с родными удается редко. Ведущий признался, что только во время войны понял очень важную вещь.

Тратить это бесценное время возможности общаться с самыми родными людьми на какие-то ссоры – это настолько иррационально в те времена, в которые мы живем, что я попросил жену, маму обсуждать те ситуации, на которые у нас разные взгляды. Мне очень досадно, что я дошел до этого только во время войны, на 42-м году жизни, но лучше сейчас, чем когда-либо, когда буду жалеть, что не дошел до этого раньше,

– поделился Сергей.

"Сейчас у нас нет разговоров на повышенных тонах, конфликтов. Мы наоборот очень много времени тратим, чтобы совещаться в каких-то моментах и радоваться каким-то вещам в жизни", – добавил волонтер.

Напомним, сейчас Сергей Притула женат второй раз. Его избранницей стала Екатерина Сопельник. Екатерина родила любимому дочерей – Соломию в 2017 году и Стефанию в 2021. Первой женой шоумена была Юлия Андрейчук. В браке с ней родился сын Дмитрий, которому сейчас 14 лет.