Зараз Сергій Притула лише волонтерить. До повномасштабного вторгнення він поєднував волонтерство з роботою та політикою, але тепер відкинув це все. Про дітей громадського діяча дбає його дружина Катерина.

Цікаво Kalush Orchestra виставив на продаж трофей Євробачення: до чого тут Сергій Притула

Сергій Притула про сім'ю під час війни

Багато колег Сергія відправили дружин з дітьми за кордон. Однак сім'я Притули залишається в Україні. Волонтер подбав, щоб рідні були в безпечнішому місці, ніж Київ.

Сім'я в Україні, але не в Києві. Це захід країни. Я сказав дружині, щоб там знайшла для дітей гуртки, на які вони ходили в Києві. Тому що це надовго,

– поділився Сергій.

Чоловік не розповів, де саме перебувають його діти та дружина. З ними спілкується телефоном. Кохана Притули вже знайшла роботу там, де зараз живе. Діти ходять на гуртки, які раніше відвідували в столиці. З ними все добре.

Зіркові сім'ї під час війни в Україні