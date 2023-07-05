Напомним, что Андрей Молочный – уроженец Житомирской области. Однако с 2014 года артист полностью перешел на российское телевидение и стал поддерживать кремлевскую пропаганду, говоря, что по Киеву "толпами ходят фашисты".

Интересно Могилевская шокировала кадрами, как обмелел Днепр после подрыва ГЭС: "Можно пешком перейти"

В интервью Притула отметил, что прекратил общение с Молочным сразу после окончания съемок "Файна Юкрайна", где они вместе исполняли главные роли. Это было еще летом 2010 года.

"Пути разошлись летом 2010 года, когда закончились съемки… Потом были разные истории, когда Андрей начал писать ахинею о фашистах на улицах Киева. Над этим можно было бы посмеяться, если бы не одно но – это публичный человек", – сказал Сергей.

По его словам, украинофобная риторика Молочного ужасна, и тот давно должен был понять, что плохо, а что хорошо.

Человек до сих пор не понимает, что проблемы в его жизни не потому, что я какие-то стихи писал, а потому, что в таком возрасте уже давно стоило бы понять, где светлое, а где темное, и кто агрессор. Жить в Украине и не иметь проукраинской позиции – в голове не укладывается,

– высказался Притула

Справка! Сергей Притула и Андрей Молочный вместе снимались в юмористическом шоу "Файна Юкрайна", выходившем на "Новом канале" с 2008 по 2010 год. В программе они сыграли главные роли, каждый раз перевоплощаясь в образы разных персонажей.

Пока волонтер не знает, где находится и чем занимается Молочный. Однако в 2019 году Притула прокомментировал его заявление о так называемых "фашистах в Киеве". Тогда он ответил Андрею стихом, в котором заявил, что "они уже давно не проживают вместе".

Смотрите интервью с Сергеем Притулой: видео

К слову, на днях 24 Канал рассказывал о певице и финалистке "Холостяка-1" Яне Соломко, которая тоже предала Украину. Девушка родом из Полтавщины, но сейчас живет и выступает в Москве. Она откровенно поддерживает страну-агрессора, и даже выпустила песню о российских военных.