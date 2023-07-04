Могилевська відвідала Запоріжжя, де виступала перед українськими військовими. Зірка шокувала кадрами біля річки Дніпро у місті.

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Наталя Могилевська вирішила на власні очі подивитися, як виглядає Дніпро після підриву Каховської ГЕС. Відео, яке вона зняла, шокувало фанатів.

Зокрема, співачка пішла нижче по течії Дніпра за Запорізькою ГЕС. Вона показала, наскільки у цьому місці обмілів Дніпро. За її словами, тепер річку можна перейти пішки.

Дивіться, що сталося з Дніпром. Це коріння дерев і раніше це було дно. Вода пішла після підриву тієї Каховської ГЕС метрів на п’ять. Можна пішки Дніпро перейти в Запоріжжі. Жах,

– розповіла Могилевська.

Шанувальники Наталії Могилевської були шоковані кадрами:

"Як боляче… Я сама з Херсонщини, з лівого берега, смт Чаплинка. Болить душа за всю Україну і за своє місто".

"Я теж в шоці від побаченого, як приїхала додому".

"Дай, Боже, сили духу всім украінцям, щоб пережити це жахіття визвольної війни з росіянами".

"Яка краса була, люди жили і планували. А та гниль жила в гімні і здохне".

"Якось давно мені казала бабуся, що війна буде така, що питної води не буде три роки".

Раніше очільник ОП Андрій Єрмак теж показував фото Дніпра в районі Дніпровської ГЕС. Він наголосив, що після підриву росіянами Каховської ГЕС там практично немає вод, річка лише по їхні коліна.

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