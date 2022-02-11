Сергій Притула розсекретив, за кого вболіває на Нацвідборі Євробачення-2022: промовисте фото
Джерело:інстаграм Сергія Притули
До фіналу Нацвідбору Євробачення-2022 залишилося менше доби. Поки учасники готують номери, Сергій Притула розсекречує, що цього року вболіває за земляків з Західної України – гурт Kalush Orchestra.
Цьогоріч Сергій Притула відмовився вести Національний відбір Євробачення-2022, тож тепер може сміло розповідати про своїх фаворитів. Так, шоумен і політик хоче, щоб Україну в Турині представляв реп-гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania.
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Kalush, будьте мені завтра здорові і в хорошому настрої! Порвіть,
– побажав Сергій Притула.
"Дякую за підтримку. Все зробимо в кращому виді", – відповів Kalush у коментарях.
Сергій Притула з гуртом Kalush Orchestra / Фото з інстаграму шоумена
Цікаво, що переважна більшість фоловерів Сергія Притули поділяють його думку і пишуть, що будуть голосувати за реперів:
- "Які ж вони круті, пісня "Стефанія" постійно крутиться в голові. Kalush просто топ";
- "Я буду голосувати за "Стефанію". Kalush, ви найкращі";
- "Вони класні, удачі";
- "Найкращі".
Чому Сергій Притула більше не веде Нацвідбір Євробачення-2022
Три тижні тому шоумен вирішив "полегшити життя журналістам" і заявив, що не буде вести Нацвідбір Євробачення, як це було попередні чотири роки. Він пояснив це рішення політикою і "масштабуванням своїх волонтерських потуг".
Ба більше, Сергій Притула не планує повертатися до цієї ролі в майбутньому. Усе тому, що він вірний своєму медіахолдингу StarLightMedia, а оскільки їхній контракт зі Суспільним мовником закінчився, то ведучий не буде зраджувати команду.