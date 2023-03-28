Грьобаний Путін, – Сергій Притула вперше зізнався, що через війну не став батьком вчетверте

У травні 2021-го Сергій Притула став багатодітним батьком. Дружина Катерина народила йому доньку Стефанію. Як з'ясувалося, восени минулого року вони хотіли зачати ще одну дитину, але Росія зруйнувала їхні плани.

Сергій Притула завжди казав, що хоче велику родину, аби його дім завжди був сповнений дитячим сміхом. Якби не повномасштабне вторгнення, його дружина вже б ходила вагітною втретє, однак думки про поповнення відклали.

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Дружина Притули не завагітніла через війну

Я дитину збирався зачати з дружиною у вересні-жовтні 2022 року. Звичайно, що ще не пізно. Але ср*на русня разом зі своїм грьобаним Путіним дуже сильно перебили всі плани,

– прокоментував Сергій Притула.

Він зізнався, що зараз йому "дуже важко створювати якийсь горизонт планування далі, ніж на два-три тижні". Зараз Притула будує плани максимум на місяць, адже розуміє, що життя може обірватися в секунду: "Ти можеш просто сидіти вдома, і тобі як у Запоріжжі чи Дніпрі прилетить якась ракета".

Сергій Притула з дружиною та донькою Стефанією / Фото з інстаграму