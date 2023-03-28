Сергей Притула всегда говорил, что хочет большую семью, чтобы его дом всегда был полон детского смеха. Если бы не полномасштабное вторжение, его жена уже ходила бы беременной в третий раз, однако мысли о пополнении отложили.

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Жена Притулы не забеременела из-за войны

Я ребенка собирался зачать с женой в сентябре-октябре 2022 года. Конечно, еще не поздно. Но ср*ная русня вместе со своим гребаным Путиным очень сильно перебили все планы,

– прокомментировал Сергей Притула.

Он признался, что сейчас ему "очень трудно создавать какой-то горизонт планирования дальше чем на две-три недели". Сейчас Притула строит планы максимум на месяц, понимая, что жизнь может оборваться в секунду: "Ты можешь просто сидеть дома, и тебе как в Запорожье или Днепре прилетит какая-то ракета".

Сергей Притула с женой и дочерью Стефанией / Фото из инстаграма