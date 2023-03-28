Сергей Притула всегда говорил, что хочет большую семью, чтобы его дом всегда был полон детского смеха. Если бы не полномасштабное вторжение, его жена уже ходила бы беременной в третий раз, однако мысли о пополнении отложили.
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Жена Притулы не забеременела из-за войны
Я ребенка собирался зачать с женой в сентябре-октябре 2022 года. Конечно, еще не поздно. Но ср*ная русня вместе со своим гребаным Путиным очень сильно перебили все планы,
– прокомментировал Сергей Притула.
Он признался, что сейчас ему "очень трудно создавать какой-то горизонт планирования дальше чем на две-три недели". Сейчас Притула строит планы максимум на месяц, понимая, что жизнь может оборваться в секунду: "Ты можешь просто сидеть дома, и тебе как в Запорожье или Днепре прилетит какая-то ракета".
Сергей Притула с женой и дочерью Стефанией / Фото из инстаграма
- Напомним, больше года Сергей Притула живет в Киеве сам, его жена и дети на западе Украины. Они обжились там после того, как 24 февраля война застала их в свекрови в Тернопольской области.
- За это время волонтер осознал, что "тратить время на какие-то ссоры – это иррационально", так что сейчас у них с женой нет разговоров на повышенных тонах, конфликтов. Они с Екатериной хоть и на расстоянии, но постоянно на связи и часто советуются друг с другом.