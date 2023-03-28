Сергій Притула завжди казав, що хоче велику родину, аби його дім завжди був сповнений дитячим сміхом. Якби не повномасштабне вторгнення, його дружина вже б ходила вагітною втретє, однак думки про поповнення відклали.

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Дружина Притули не завагітніла через війну

Я дитину збирався зачати з дружиною у вересні-жовтні 2022 року. Звичайно, що ще не пізно. Але ср*на русня разом зі своїм грьобаним Путіним дуже сильно перебили всі плани,

– прокоментував Сергій Притула.

Він зізнався, що зараз йому "дуже важко створювати якийсь горизонт планування далі, ніж на два-три тижні". Зараз Притула будує плани максимум на місяць, адже розуміє, що життя може обірватися в секунду: "Ти можеш просто сидіти вдома, і тобі як у Запоріжжі чи Дніпрі прилетить якась ракета".

Сергій Притула з дружиною та донькою Стефанією / Фото з інстаграму