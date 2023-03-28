Сергій Притула завжди казав, що хоче велику родину, аби його дім завжди був сповнений дитячим сміхом. Якби не повномасштабне вторгнення, його дружина вже б ходила вагітною втретє, однак думки про поповнення відклали.
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Дружина Притули не завагітніла через війну
Я дитину збирався зачати з дружиною у вересні-жовтні 2022 року. Звичайно, що ще не пізно. Але ср*на русня разом зі своїм грьобаним Путіним дуже сильно перебили всі плани,
– прокоментував Сергій Притула.
Він зізнався, що зараз йому "дуже важко створювати якийсь горизонт планування далі, ніж на два-три тижні". Зараз Притула будує плани максимум на місяць, адже розуміє, що життя може обірватися в секунду: "Ти можеш просто сидіти вдома, і тобі як у Запоріжжі чи Дніпрі прилетить якась ракета".
Сергій Притула з дружиною та донькою Стефанією / Фото з інстаграму
- Нагадаємо, більш як рік Сергій Притула живе в Києві сам, його дружина та діти на заході України. Вони обжилися там після того, як 24 лютого війна застала їх у свекрухи на Тернопільщині.
- За це час волонтер усвідомив, що "марнувати час на якісь сварки – це ірраціонально", тож зараз у них з дружиною немає розмов на підвищених тонах, конфліктів. Вони з Катериною хоч і на відстані, але постійно на зв'язку й часто радяться одне з одним.