Сергій Притула відверто розповів, через що плаче під час війни

Сергій Притула і його благодійний фонд уже вісім років допомагають бійцям на фронті. Однак повномасштабна війна стала для нього емоційним випробуванням. Як з'ясувалося, зірковий волонтер час від часу плаче наодинці.

Уся країна бачила, як Сергій Притула розплакався, коли 10-річна чемпіонка світу з шашок передала йому 21 тисячу гривень для ЗСУ. Однак це не єдиний випадок за останні сім місяців, коли він не стримав сльози. Громадський діяч плаче і від самотності у великій київській квартирі, і від радості, коли друзів повертають з полону.

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Через що Притула плаче під час війни

Плакав, коли друзі гинули, коли з братом не було зв'язку, коли вони зачищали Ірпінь. Плакав, коли дехто з друзів виходив з полону. Це були сльози радості. Часом плакав, коли прокидаєшся вдома, у мене велике житло, а воно пусте, ти сам. І так трошки прикро,

– зізнався Сергій Притула.

Однак одразу після цього додав, що не дає собі розклеюватися, адже постійно пам'ятає, що є ті, кому пощастило менше.

"Потім ти згадуєш, що в деяких батьків діти по хаті не пробіжаться вже ніколи через цю кляту війну, а в деяких дітей батьки вже не прокинуться навіть у пустій хаті. Ти розумієш, що твої проблеми – це нуль. Тому запихаєш свої переживання десь поглибше, йдеш на Фонд і лупасиш далі", – наголосив Сергій Притула.

Як війна змінила Притулу

ще у травні Сергій Притула розповідав, що його сім'я – дружина Катерина, син Дмитро, доньки Соломія та Стефанія – виїхали з Києва на захід України. Жінка досить швидко знайшла там роботу й прилаштувала дітей на гуртки.До Києва Катерина приїжджала у червні, щоб привітати чоловіка з днем народження. Однак той зустрів її з пістолетом у руках, бо думав, що до його квартири хтось вдирається.

Сергій Притула поділився, що через напад росіян міг погрузнути в ненависті, але в ньому перемогла любов до людей, країни, солдатів, волонтерів.

"Якісь такі дуже болючі пертурбації відбувалися. Я радий, що я не вигорів до кінця зсередини, і що в мені залишилася людина. Умовно кажучи, любов перемогла ненависть. Ненависть до кацапів розгоралася з кожним днем після 24 лютого. Такі пікові, апогейні точки були, коли гинули друзі. Але ненависть – це деструктив, а створювати щось можна тільки маючи фундаментом любов", – заявив Сергій Притула.