Маск заявив, що Україна має віддати Крим Росії. Але на цьому не зупинився і продовжив висвловлювати свої думки, які миттєво розкритикували користувачі мережі, політики та відомі люди.

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Що Сергій Притула сказав Ілону Маску

Волонтер, який постійно підтримує ЗСУ, у своєму твітер-дописі припустив, що Ілон Маск прогулював уроки історії.

Ілоне, чоловіче. Здається, ви пропустили багато уроків історії, зосередившись на космосі та електромобілях. Ваші пропозиції схожі на путінські,

– різко написав Сергій.

Після цього Притула разом з волонтером і блогером Ігорем Лаченковим заявив, що відкриває збір коштів на підручник з історії для Ілона Маска: "Ми, українці, знаємо історію і цінуємо своє майбутнє. Ми хочемо зробити подарунок для Ілона Маска – підручник з історії. Ми купимо йому підручник. Усі гроші, які залишаться, підуть на тих, хто зараз творить історію вільного світу – Збройні Сили України. Приєднуйтесь!".

За 30 хвилин вдалося зібрати понад мільйон гривень. Українці вкотре показали свою єдність та міць.

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