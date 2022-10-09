Вся страна видела, как Сергей Притула расплакался, когда 10-летняя чемпионка мира по шашкам передала ему 21 тысячу гривен для ВСУ. Однако это не единственный случай за последние семь месяцев, когда он не сдержал слезы. Общественный деятель плачет и от одиночества в большой киевской квартире, и от радости, когда друзей возвращают из плена.

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Из-за чего Притула плачет во время войны

Плакал, когда друзья погибали, когда с братом не было связи, когда они зачищали Ирпень. Плакал, когда некоторые из друзей выходили из плена. Это были слезы радости. Иногда плакал, когда просыпаешься дома, у меня большое жилье, а оно пустое, ты сам. И так немного обидно,

– признался Сергей Притула.

Однако сразу после этого добавил, что не позволяет себе расклеиваться, ведь постоянно помнит, что есть те, кому повезло меньше.

"Потом ты вспоминаешь, что у некоторых родителей дети по дому не пробегутся уже никогда из-за этой проклятой войны, а у некоторых детей родители уже не проснутся даже в пустом доме. Ты понимаешь, что твои проблемы – это ноль. Поэтому запихиваешь свои переживания где-то поглубже, идешь на Фонд и лупишь дальше", – подчеркнул Сергей Притула.

Напомним, еще в мае Сергей Притула рассказывал, что его семья – жена Екатерина, сын Дмитрий, дочери Соломия и Стефания – уехали из Киева на запад Украины. Женщина быстро нашла там работу и пристроила детей на кружки.



В Киев Екатерина приезжала в июне, чтобы поздравить мужа с днем рождения. Однако тот встретил ее с пистолетом в руках, потому что думал, что в его квартиру кто-то вторгается.

Как война изменила Притулу

Сергей Притула поделился, что из-за нападения россиян мог погрузиться в ненависти, но в нем победила любовь к людям, стране, солдатам, волонтерам.

"Какие-то очень болезненные пертурбации происходили. Я рад, что я не выгорел до конца изнутри, и что во мне остался человек. Условно говоря, любовь победила ненависть. Ненависть к кацапам разгоралась с каждым днем после 24 февраля. Такие пиковые, апогейные точки были, когда гибли друзья. Но ненависть – это деструктив, а создавать что-то можно только имея фундаментом любовь", – заявил Сергей Притула.