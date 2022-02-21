Сергій Бабкін розповів, як провів День Валентина: що співак подарував дружині

У сім'ї Сергія та Сніжани Бабкіних щороку святкують День святого Валентина. Цей рік не став винятком, тож артист приготував подарунок для коханої.

14 лютого зіркові подружжя й пари відзначали День Валентина. Сергій Бабкін розповів, як він провів свято.

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Сергій Бабкін про День Валентина

Музикант поділився, що ретельно готувався напередодні. Він влаштував дружині Сніжані сюрприз.

Я підготувався заздалегідь. Зранку я знаю, що Снєжка прокидається та одразу йде на кухню. Я завжди купую якісь чудернацькі квіти. Коробочка у формі серця та подаруночок,

– розповів Бабкін.



Сніжана Бабкіна / Скриншот з ютубу "Світського життя"

Окрім того, Сергій Бабкін приготував коханій подарунок – ювелірну прикрасу.

"Це сережки, кафа. Різнокольорові каміння. Воно просто нереальне", – поділився музикант.



Сергій та Сніжана Бабкіни / Фото з інстаграму Сергія Бабкіна

Зірки у День Валентина