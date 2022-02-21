Сергій Бабкін розповів, як провів День Валентина: що співак подарував дружині

21 лютого 2022 , 14:39
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Джерело:

"Світське життя"

У сім'ї Сергія та Сніжани Бабкіних щороку святкують День святого Валентина. Цей рік не став винятком, тож артист приготував подарунок для коханої.

14 лютого зіркові подружжя й пари відзначали День Валентина. Сергій Бабкін розповів, як він провів свято.

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Сергій Бабкін про День Валентина

Музикант поділився, що ретельно готувався напередодні. Він влаштував дружині Сніжані сюрприз.

Я підготувався заздалегідь. Зранку я знаю, що Снєжка прокидається та одразу йде на кухню. Я завжди купую якісь чудернацькі квіти. Коробочка у формі серця та подаруночок,
– розповів Бабкін.


Сніжана Бабкіна / Скриншот з ютубу "Світського життя"

Окрім того, Сергій Бабкін приготував коханій подарунок – ювелірну прикрасу.

"Це сережки, кафа. Різнокольорові каміння. Воно просто нереальне", – поділився музикант.


Сергій та Сніжана Бабкіни / Фото з інстаграму Сергія Бабкіна

Зірки у День Валентина

  • Телеведуча Іванна Онуфрійчук розповіла про те, яким був її перший День закоханих з Алмазом. Чоловік хотів по-справжньому здивувати кохану, тому заселив її у 5-зірковий готель у Швейцарії та зізнався у коханні.
  • Шоумен Julik зізнався, що саме 14 лютого познайомився з дружиною. Тоді він купив валентинку в переході й зумів запасти у серце дівчині.
  • У День святого Валентина прима-балерина Катерина Кухар розповіла романтичні історії про коханого Олександра Стоянова. Наприклад, зірка ніколи не засинає без чоловіка.
Автор: Марія Касій