14 лютого зіркові подружжя й пари відзначали День Валентина. Сергій Бабкін розповів, як він провів свято.
Читайте також Юлія Саніна підкорила образом у смарагдовому костюмі: стильні фото з відпочинку
Сергій Бабкін про День Валентина
Музикант поділився, що ретельно готувався напередодні. Він влаштував дружині Сніжані сюрприз.
Я підготувався заздалегідь. Зранку я знаю, що Снєжка прокидається та одразу йде на кухню. Я завжди купую якісь чудернацькі квіти. Коробочка у формі серця та подаруночок,
– розповів Бабкін.
Сніжана Бабкіна / Скриншот з ютубу "Світського життя"
Окрім того, Сергій Бабкін приготував коханій подарунок – ювелірну прикрасу.
"Це сережки, кафа. Різнокольорові каміння. Воно просто нереальне", – поділився музикант.
Сергій та Сніжана Бабкіни / Фото з інстаграму Сергія Бабкіна
Зірки у День Валентина
- Телеведуча Іванна Онуфрійчук розповіла про те, яким був її перший День закоханих з Алмазом. Чоловік хотів по-справжньому здивувати кохану, тому заселив її у 5-зірковий готель у Швейцарії та зізнався у коханні.
- Шоумен Julik зізнався, що саме 14 лютого познайомився з дружиною. Тоді він купив валентинку в переході й зумів запасти у серце дівчині.
- У День святого Валентина прима-балерина Катерина Кухар розповіла романтичні історії про коханого Олександра Стоянова. Наприклад, зірка ніколи не засинає без чоловіка.