Фронтвумен відомого гурту The Hardkiss Юлія Саніна перебуває на відпочинку з чоловіком та сином. Вона опублікувала новий знімок з відпустки.

Дивіться також Позитив чесно зізнався, чи виступає гурт "Время и Стекло" на корпоративах

Образ Юлії Саніної

Виконавиця позувала посеред листя у стильному аутфіті. Вона постала перед камерою у чорному кроп-топі та сатиновому костюмі смарагдового кольору. Комплект від українського бренду за майже 3 тисячі гривень складався з блузки оверсайз та широких штанів.

Юлія Саніна доповнила образ численними аксесуарами: кількома золотими ланцюжками з підвісками, сережками-підвісками у вигляді сердець та сонцезахисними окулярами.

Співачка зібрала волосся у кінський хвіст, а на обличчі зробила макіяж. Вона підкреслила очі вишневими тінями й стрілками, а губи нафарбувала помадою.



Юлія Саніна / Фото з інстаграму зірки



Юлія Саніна / Фото з інстаграму зірки

Нові фото Юлії Саніної з відпустки зібрали вже понад 10 тисяч вподобань та безліч коментарів: