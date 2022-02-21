14 февраля звездные супруги и пары отмечали День Валентина. Сергей Бабкин рассказал, как он провел праздник.

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Сергей Бабкин о Дне Валентина

Музыкант поделился, что тщательно готовился накануне. Он устроил жене Снежане сюрприз.

Я подготовился заранее. Утром я знаю, что Снежка просыпается и идет на кухню. Я всегда покупаю какие-то странные цветы. Коробочка в форме сердца и подарочек,

– рассказал Бабкин.

Снежана Бабкина / Скриншот из ютуба "Светской жизни"

Кроме того, Сергей Бабкин приготовил любимый подарок – ювелирное украшение.

"Это серьги, кафа. Разноцветные камни. Они просто нереальны", – поделился музыкант.

Сергей и Снежана Бабкины / Фото из инстаграма Сергея Бабкина

Звезды в День Валентина