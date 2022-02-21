14 февраля звездные супруги и пары отмечали День Валентина. Сергей Бабкин рассказал, как он провел праздник.
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Сергей Бабкин о Дне Валентина
Музыкант поделился, что тщательно готовился накануне. Он устроил жене Снежане сюрприз.
Я подготовился заранее. Утром я знаю, что Снежка просыпается и идет на кухню. Я всегда покупаю какие-то странные цветы. Коробочка в форме сердца и подарочек,
– рассказал Бабкин.
Снежана Бабкина / Скриншот из ютуба "Светской жизни"
Кроме того, Сергей Бабкин приготовил любимый подарок – ювелирное украшение.
"Это серьги, кафа. Разноцветные камни. Они просто нереальны", – поделился музыкант.
Сергей и Снежана Бабкины / Фото из инстаграма Сергея Бабкина
Звезды в День Валентина
- Телеведущая Иванна Онуфрийчук рассказала о том, каким был ее первый День влюбленных с Алмазом. Мужчина хотел по-настоящему удивить любимую, поэтому заселил ее в 5-звездочный отель в Швейцарии и признался в любви.
- Шоумен Julik признался, что 14 февраля познакомился с женой. Тогда он купил валентинку в переходе и сумел впасть в сердце девушке.
- В День святого Валентина прима-балерина Екатерина Кухар рассказала романтические истории о любимом Александре Стоянове. К примеру, звезда никогда не засыпает без мужа.