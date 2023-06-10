Український музикант Сергій Бабкін має родичів з Росії, які докучали йому пропагандистськими повчаннями. В інтерв'ю 24 Каналу співак розповів, чи не об'явилися вони після "звільнення Бєлгородщини".

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Сергій Бабкін про родичів з Бєлгородщини

Ні, ми припинили спілкування в перший місяць після вторгнення. Все одно розмовляти неможливо, бо люди живуть в іншій, спотвореній реальності. Щоб не відбувалось, для них це буде лише підтвердження їхньої правоти,

– поділився музикант.

Раніше Сергій Бабкін зізнався, що родичі казали йому: "Мы думали, Сережа, что ты гораздо умнее". Сам музикант називав їх "зомбі у пастці" та не намагався докричатись до них після початку повномасштабного вторгнення.

"Я вже пробачив, давно. Спочатку завжди гостро, завжди сильно, завжди божевільно. Спочатку було боляче, звичайно, а потім ні. Я на них не серджуся, бо вони хворі… Ти що ображаєшся на хвору людину? Ні, звичайно, ні. Вона хвора і хвора собі, на що ображатися?" – казав Бабкін.

Що відбувається у Бєлгородській області

Росіяни з легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу та деякі місцеві мешканці зі зброєю в руках повстали проти злочинної путінської влади та встановленого нею режиму.

У Кремлі намагаються замовчувати бої, що відбуваються в регіоні, але неможливо приховати початок громадянської війни.

До того ж днями жителі "БНР" отримали змогу почути правду про війну. Гакери зламали "Русское Радио", тому там зазвучали слова про те, як російсько-путінське командування краде гроші у громадян та відправляє їх на війну. На радіо закликали до миру з сусідами та зупинення війни.