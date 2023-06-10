Украинский музыкант Сергей Бабкин имеет родственников из России, что докучали ему пропагандистскими наставлениями. В интервью 24 Канала певец рассказал, не объявились ли они после "освобождения Белгородщины".

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Сергей Бабкин о родственниках из Белгородщины

Нет, мы прекратили общение в первый месяц после вторжения. Все равно говорить невозможно, потому что люди живут в другой, обезображенной реальности. Чтобы не происходило, для них это будет только подтверждение их правоты,

– поделился музыкант.

Полное интервью с Сергеем Бабкиным читайте в рамках проекта "Интервью24".

Ранее Сергей Бабкин признался, что родственники говорили ему: "Мы думали, Сережа, что ты гораздо умнее". Сам музыкант называл их "зомби в ловушке" и не пытался докричаться до них после начала полномасштабного вторжения.

"Я уже простил, давно. Сначала всегда остро, всегда сильно, всегда безумно. Сначала было больно, конечно, а потом нет. Я на них не сержусь, потому что они больны… Ты что обижаешься на больного человека? Нет, конечно нет. Она болен и болен себе, на что обижаться?" – говорил Бабкин.

Что происходит в Белгородской области

Россияне из легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и некоторые местные жители с оружием в руках восстали против преступной путинской власти и установленного ею режима.

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К тому же на днях жители БНР получили возможность услышать правду о войне. Хакеры сломали "Русское Радио" Поэтому там зазвучали слова о том, как российско-путинское командование крадет деньги у граждан и отправляет их на войну. На радио призвали к миру с соседями и остановке войны.