Про рідний Харків Сергій Бабкін написав після того, як вранці 21 липня окупанти вгатили по ринку "Барабашово". Там загинули двоє людей, а більш ніж 20 отримали поранення. Тож музикант показав своїм російським фанам, куди насправді цілить їхня недоармія.

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Сергій Бабкін про обстріл "Барабашово"

Співак розповів, що в його кума, який тримає точку на ринку "Барабашово", від обстрілу росіян загинув працівник. Чоловік жив на Салтівці, яку окупанти стирають з лиця землі, але смерть наздогнала його на роботі.

"Мій колишній працівник загинув. На першому фото моя Лєна намагається хоч якось заспокоїти його дружину Сабіну. До 2015 року вони в мене працювали. Поїхали в Курськ до родичів, за півтора року повернулися до Харкова. Жили під обстрілами на Салтівці. А смерть застала на роботі. Залишилося дві доньки без тата", – написав кум Бабкіних.

Скриншот з інстаграм-сторіс Сергія Бабкіна

Наголосимо! По мирному, беззбройному населенню Харкова ворог вгатив з реактивних систем залпового вогню "Ураган". Читайте все, що відомо про атаку 21 липня.

У Харкові загинули знайомі Бабкіна

Сам Сергій Бабкін встиг виїхати з Харкова, але там залишилося все його життя – дім, друзі, знайомі. Деякі з них загинули, а деяких "русскій мір" залишив без даху над головою.

Щоденно від рук російських солдат гинуть мирні жителі Харкова! Дивіться, російські підписники, які залишилися тут! Це не склади. Це речовий ринок. Більше 20 поранених, є загиблі. І цей жах відбувається кожного дня! Хаотичні обстріли міста зранку та ввечері. У багатьох моїх друзів вже немає будинків. Багатьох моїх знайомих вже немає серед живих,

– чесно зізнався співак.

Скриншот з інстаграм-сторіс Сергія Бабкіна