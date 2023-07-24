"Адам і Єва": Сергій Бабкін показав фото з дружиною, які зробили 14 років тому
Джерело:Сергій Бабкін
Виконавець Сергій Бабкін показав підписникам архівні кадри з дружиною. На фото шанувальники ледь впізнали подружжя, адже за цей час вони сильно змінилися.
У коментарях Сергія та Сніжану порівнювали з різними зірковими парами. Втім, найчастіше їм писали, що вони схожі на Адама та Єву.
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Як Сергій та Сніжана Бабкіни виглядали у 2009 році
На знімку зіркова пара позує на тлі стіни. Чоловік тоді мав кучеряве волосся до плечей, а у Сніжани був прямий чубчик та довге волосся.
Реакція шанувальників
В коментарях під фото можна прочитати багато різних знаменитих закоханих, з якими фани порівняли Бабкіних:
- "Аквамен і Аріель";
- "Федеріко Фелліні та Джульєтта Мазіна";
- "Льолік і Болік";
- "Лукаш і Мавка";
- "Адам і Ева";
- "Джокер і Харлі Квін";
- "Бобул і Сандулесу".
Зазначимо, це вже не вперше, коли артист ділиться з підписниками давніми фото з дружиною. Так, у день народження Світлани, Бабкін показав світлину пари у потязі на верхній полиці плацкарту. Шанувальники зазначили, що Сніжана схожа на американську акторку, яка зіграла Анастейшу Стіл у кінофільмі "50 відтінків сірого". А співака фани не одразу впізнали на фото.До слова, раніше лідер гурту "ТІК" Віктор Бронюк у день свого кришталевого весілля, яке вони з дружиною відсвяткували 12 липня, поділився архівними світлинами зі свята. Він показав, як пара виглядала 15 років тому.