В комментариях Сергея и Снежана сравнивали с разными звездными парами. Но чаще всего им писали, что они похожи на Адама и Еву.

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Как Сергей и Снежана Бабкини выглядели в 2009 году

На снимке звезда пара позирует на фоне стены. У мужчины тогда были кудрявые волосы до плеч, а у Снежаны была прямая челка и длинные волосы.

Реакция поклонников

В комментариях под фото можно прочитать много разных знаменитых влюбленных, с которыми фаны сравнили Бабкиных:

"Аквамен и Ариэль";

"Федерико Феллини и Джульетта Мазина";

"Лелик и Болик";

"Лукаш и Мавка";

"Адам и Ева";

"Джокер и Харли Квинн";

"Бобул и Сандулес".

Отметим, это уже не в первый раз, когда артист делится с подписчиками давними фото с женой. Так, в день рождения Светланы, Бабкин показал фотографию пари в поезде на верхней полке плацкарта. Поклонники отметили, что Снежана похожа на американскую актрису, сыгравшую Анастейшу Стил в кинофильме "50 оттенков серого". А певца фаны не сразу узнали на фото.

К слову, ранее исполнитель Виктор Бронюк в день своей хрустальной свадьбы, которую они с женой отпраздновали 12 июля, поделился архивными фотографиями с праздника. Он показал, как пара выглядела 15 лет назад.