В комментариях Сергея и Снежана сравнивали с разными звездными парами. Но чаще всего им писали, что они похожи на Адама и Еву.

Интересно "Это Диана": Даниэль Салем рассмешил заявлением о новых отношениях – милое видео

Как Сергей и Снежана Бабкини выглядели в 2009 году

На снимке звезда пара позирует на фоне стены. У мужчины тогда были кудрявые волосы до плеч, а у Снежаны была прямая челка и длинные волосы.

Реакция поклонников

В комментариях под фото можно прочитать много разных знаменитых влюбленных, с которыми фаны сравнили Бабкиных:

  • "Аквамен и Ариэль";
  • "Федерико Феллини и Джульетта Мазина";
  • "Лелик и Болик";
  • "Лукаш и Мавка";
  • "Адам и Ева";
  • "Джокер и Харли Квинн";
  • "Бобул и Сандулес".

Отметим, это уже не в первый раз, когда артист делится с подписчиками давними фото с женой. Так, в день рождения Светланы, Бабкин показал фотографию пари в поезде на верхней полке плацкарта. Поклонники отметили, что Снежана похожа на американскую актрису, сыгравшую Анастейшу Стил в кинофильме "50 оттенков серого". А певца фаны не сразу узнали на фото.