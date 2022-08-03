"Назвали ворогами і нікчемами": дружина Сергія Бабкіна заступилась за чоловіка після хвилі хейту

Музикант Сергій Бабкін після інтерв'ю знову переживає хвилю критики через його переїзд за кордон. Дружина артиста різко відповіла усім хейтерам.

Днями музикант Сергій Бабкін дав інтерв'ю, в якому розповів, що наразі не планує повертатися до України. Мережа вибухнула критикою та навіть жартами з цього приводу, тому дружина артиста не стерпіла.

До теми Сергій Бабкін відповів, чому він з сім'єю не повертається до України

Сніжана Бабкіна відповіла на хейт чоловіка

Дружина Сергія Бабкіна записала відео, в якому відповіла на критику чоловіка. Вона зізналась, що самого співака все це не зачіпає, а от її "по-жіночому" образило.

Тут чужих не потрібно, ворогів не потрібно, самі своїх ще з'їдають, розтоптують та оголошують ворогами нашої країни. Вчора відбулась величезна хвиля хейту навколо Сергія Бабкіна. Мене захоплює те, що його це ніяк не чіпляє. Тому, що його совість кришталево чиста, його дії за ці пів року знайшли реальний відгук,

– сказала Сніжана.

"Коли ми приїхали в Німеччину на початку війни, Сергій озвучив мені свою позицію. "Ми будемо робити благодійні концерти. І не частину суми передавати ЗСУ, волонтерам чи лікарням, а всю суму, весь дохід, ми відправляємо в Україну, в Харків". Тоді це мене трохи здивувало. Але через те, що ми, самі того не розуміючи, маємо бабусю стареньку, трьох дітей оформились як біженці, я розумію, що є оця сума, для Європи вона невелика, але нам цього вистачить. І я сказала – нумо працювати", – розповіла зіркова дружина.

, Сергій Бабкін розповідав, що їхати до України просто для себе – немає потреби, а разом з сім'єю – нерозумно. Адже кошти, які він віддає на ЗСУ, тут підуть на його життя.

Сніжана Бабкіна додала, що за майже пів року в Європі та Америці її чоловік зіграв понад 30 концертів. "За ту суму, яку ми перевели в Україну, я б могла спокійно купити нам квартиру в Києві, переїхати у відносно спокійне місце в Київ, бо наш дім в Харкові і ми поки з дітьми не можемо повернутися. І ми б купили цю квартиру, переїхали і вдавали, що ми з вами разом, допомагаємо. Ми б тоді не були ворогами країни – було б не цікаво, так?".

Образливі повідомлення Бабкіну та відповідь на них

Сніжана Бабкіна, на відміну від чоловіка, читає, що йому пишуть шанувальники чи користувачі. Серед повідомлень вона бачила такі: "пацанчик, чувак, скинь свою карточку, я тобі допоможу, підкину баблішко".

Мені хотілось відповісти. Я тобі скину – карточку фондів, волонтерів, наших друзів з ЗСУ в Харкові, друзів з ТрО в Харкові. Скинь, вони дуже потребують. Що робите ви щоденно, щоб наблизити нашу перемогу, перемогу нашої України?

– емоційно сказала жінка.

"Я вчора, побачивши всю цю мильну бульбашку, роздуту в першу чергу ботами, потім вами, – спочатку засмутилась, бо по-жіночому мене це зачепило і було справді образливо, що ми в цей період стільки всього зробили, а нас назвали ворогами та нікчемами. З іншого боку, я пораділа, що ви створили нам труднощі, а труднощі – це ріст, а ріст – це кроки вперед", – зауважила вона.

, дружина Сергія Бабкіна не вперше заступається за чоловіка. Ще після переїзду до Німеччини вона пояснювала, що артист має трьох дітей і переніс складні операції на очі – тому він корисний для країни в інших сферах

Сніжана Бабкіна підсумувала відеозвернення, побажавши іншим відчувати себе потрібними та мудрими.

Сніжана Бабкіна відповіла на критику: