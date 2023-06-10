В рамках проекта "Интервью24" 24 Канал пообщался с Сергеем Бабкиным, который с началом полномасштабного вторжения уехал в Германию и играет благотворительные концерты по всему миру. Мы побывали на одном из украинских квартирников певца, где он исполнил любимые хиты, песни из нового мини-альбома "Далі ми самі", но отказался петь русскоязычную "Победная".

Не упустите Язык не убивает, – интервью с Сергеем Танчинцем об украинизации, семье, творчестве и войне

Поет ли Сергей Бабкин на русском на концертах? Почему ни разу не привез детей в Украину и когда насовсем вернется в родной Харьков? Обо всем этом читайте дальше в эксклюзивном интервью 24 Канала.

Дом у нас только там, – о возвращении в родной Харьков

Как ощущение вернуться в свой дом второй раз за 16 месяцев?

Мы сейчас вернулись домой в третий раз, первый раз был еще осенью 2022 года, когда играли большие благотворительные концерты во Львове и Киеве к 20-летию моей творческой деятельности. После них заезжали домой в Харьков, где я сыграл бесплатный концерт под открытым небом, выступил у ребят из 127-й отдельной бригады.

Эмоции от пребывания в родном доме такие, что их невозможно описать словами. Такая гамма чувств, что сердце останавливается.

Сергей Бабкин на квартирнике в Белой Церкви / Фото Елизавета Юшковская

Уже думаете над тем, когда вернетесь в Украину насовсем? И будет ли это родной Харьков? Потому что до войны значительную часть времени вы проводили в Киеве и буквально разрывались между этими городами.

Это однозначно будет Харьков, потому что дом у нас только там. Действительно, в Киеве сосредоточена почти вся профессиональная деятельность: здесь и студия, где я работаю над новой музыкой, и телевидение, и все издания, и разные проекты.

Нет такого дня, чтобы мы со Снежаной не затрагивали тему возвращения в Харьков. Как только прекратятся ежедневные обстрелы города, мы приедем. Для нас главный приоритет – это безопасность детей.

Каждые несколько дней кто-то погибал, – о знакомых, которых потерял на войне

Еще в июле прошлого года вы рассказывали, что многих ваших знакомых уже нет в живых. С тех пор вы еще теряли близких?

Да, были еще потери как среди тех, кого мы знали лично, так и среди знакомых наших друзей. Был такой период зимой, когда каждые несколько дней нам сообщали, что кто-то погиб, ранен или пропал без вести.

Каждый раз меня накрывало волной ненависти к этим рашистским подонкам, которые пришли на нашу землю. Это очень разрушительные эмоции, поэтому я конвертирую их в помощь или песню. Вообще я всю свою энергию пытаюсь направлять на творчество, на что-то полезное.

Поет ли Бабкин русскоязычные песни на концертах

В прошлом году в интервью нам вы делились, что не будете отказываться от своих русскоязычных песен, потому что для вас это как отказываться от самого себя. Вы исполняете их на концертах? Люди просят?

Да, на некоторых концертах исполняю несколько песен из репертуара 5'nizza и своих первых сольников. Есть такие песни, которые являются основами моего творчества. Многие слушатели хотят слышать именно их, ради этого покупают билет.

Интересно, что некоторые из них уже самостоятельно переводят на украинский. Например, недавно ребята из "Квартала" перевели песню "Тук-тук" для своего концерта. Очень остроумно, мне понравилось!

Сергей Бабкин на квартирнике в Белой Церкви / Фото Елизавета Юшковская

В октябре прошлого года вас критиковали за трек с Face to Face, к записи которого присоединился Борис Гребенщиков. В настоящий момент общество остро реагирует не только на российских артистов, но и на появление экс-гастролеров на украинской сцене. В частности, из-за осуждения отменили первый с начала вторжения концерт Светланы Лободы в Osocor Residence. Как вы относитесь к таким проявлениям?

Я считаю, что каждый должен действовать в соответствии с тем, что ему подсказывает его сердце и совесть, каждый должен брать ответственность за свои поступки и быть готовым к последствиям.

Люди в искаженной реальности, – о родственниках в Белгороде

У вас есть родственники в России, которые говорили: "Мы думали, Сережа, что ты умнее". Они, как и ваши родители, из Белгородской области. Объявились ли они после "освобождения Белгородщины"?

Нет, мы прекратили общение в первый месяц после вторжения. Все равно говорить невозможно, потому что люди живут в другой, искаженной реальности. Чтобы не происходило, для них это будет только подтверждение их правоты.

Когда вы последний раз были в России?

Точно не помню, где-то лет семь назад.

Читайте также "Мы думали, Сережа, что ты умнее": Бабкин рассказал о больных родственниках из России

Ходят ли россияне на концерты Бабкина

Вы пересекаетесь с россиянами за границей? Как они ведут себя в Европе? Ходят ли на ваши концерты, ведь многим украинским артистам, например Олегу Скрипке, после их жалоб срывают концерты за якобы "поддержку фашизма".

Во время гастролей у нас, как правило, очень плотное расписание: самолет или поезд – гостиница – концертная площадка. Так что в условиях "дикой природы" никого не наблюдаем.

Думаю, что те россияне, которые поддерживают Украину, приходят на концерты, потому что у меня и у 5'nizza там было очень много поклонников.

Учитывая, сколько их уехало из Московии, кто-то точно на мои концерты приходил. Но это мое предположение, потому что организаторы не собирают такую информацию.

Сергей Бабкин на концерте в Дублине / Фото из инстаграма музыканта

Соцпомощь не получаем, – о жизни в Германии

Знаю, что в Германии вы сменили несколько домов. В частности, вас принимала у себя немецкая семья, вы жили в домике для прислуги. В октябре его должны были сносить. Где ваша семья живет сейчас?

В другом доме, но в том же пригороде Мюнхена, что и раньше.

В Германии вы оформились как беженцы и получали социальную помощь. Выплачивают ли ее сейчас?

Нет, где-то с сентября не выплачивают. Мы примерно через полгода перестали отвечать требованиям программы временной защиты. Я все время гастролирую, а по правилам мы должны находиться в Германии.

Летом начали заходить деньги на счета, а когда ты получаешь прибыль, даже если ты большинство или все передаёшь на благотворительность, ты уже не имеешь права на помощь от государства.

Напомним, летом 2022 года Снежана Бабкина рассказывала, что в Германии они живут только на социальную помощь, не ходят ни по кафешкам, ни по ресторанам, а заработанные деньги перечисляют "нашим".

Где учатся ваши дети? И почему ни разу не рискнули привезти их с собой в Украину?

Они учатся в местной школе. Во время благотворительных туров у нас каждый день переезд с места на место, бывает, что это расстояния по 750 километров. Это тяжело даже взрослым, а для ребенка это очень большая нагрузка и стресс.

Если привезти и оставить их в Харькове, пока мы играем концерты в других городах, это уже сплошной стресс для меня. Ведь мыслями и сердцем я все время буду с ними. Это же самое дорогое, что у меня есть, подвергать их опасности я не могу.

Сергей Бабкин с семьей в Германии / Фото из инстаграма музыканта

О брате военном и сыне от первого брака

Что с вашим братом военным, где он сейчас?

Он работает на победу Украины, где именно – это военная тайна.

У вас есть сын Илия от первого брака. Вскоре ему исполнится 18. Где он находится?

Он проживает в Канаде вместе со своей матерью.

Что у Сергея Бабкина со зрением

Вы рассказывали, что в начале вторжения хотели присоединиться к теробороне, но жена уговорила вас не делать этого, потому что "слепой Бабкин не принесет стране пользы". У вас действительно было три операции на глазах, вы потеряли 70 процентов центрального зрения. Как себя чувствуете сейчас? Продолжаете ли лечение?

Я провожу плановые обследования по протоколу, назначенному врачом. Главное в моем случае для поддержания стабильности зрения – это образ жизни. Объемы физической нагрузки, сон, определенные упражнения и т.д.

Куда идут деньги с благотворительных концертов

Вы уверяли, что "совершенно все средства до копейки", заработанные на благотворительных концертах, перечисляете на помощь Украине? Подсчитывали ли, какую сумму удалось задонатить на 16 месяц войны?

Первые месяцы войны мы даже не фиксировали, сколько и кому отправляем. К нам обращались разные знакомые, которые закупали что-то – от автомобилей до тактмеда. Мы просто отправляли деньги.

Где-то год назад стали что-то считать. На днях Снежана говорила, что общая сумма наших донатов уже превысила 300 тысяч евро.

Куда шли эти деньги?

До осени прошлого года помощь получали несколько разных фондов. От сборных концертов "Доброго вечора, ми з України" деньги шли тем фондам, которые выбирали организаторы. От моих сольных квартирников получали харьковские фонды "Культурный Шок" и другие, кто работал с жителями Харькова и ТрО.

Где-то с ноября почти все заработанные деньги идут в 127-ю отдельную бригаду ВСУ ТрО города Харькова, мы со Снежаной имеем честь быть ее послами. Я даже выпустил в прошлом месяце песню, которая так и называется "127МА".

Сергей Бабкин с женой Снежаной / Фото из инстаграма музыканта

Соберет ли Бабкин Дворец "Украина"

В мае Артем Пивоваров первый из артистов собрал Дворец "Украина" во время войны. Вслед за ним это сделал Иво Бобул. Вы не планируете перейти в такой формат на смену квартирникам?

Так получилось, что 25 февраля 2022 года у меня должен был выйти альбом "Космотато", и я должен был ехать в тур по городам Украины в его поддержку. Большинство билетов было распродано, но и выход альбома, и все концерты мы отменили с таким условием, что они остаются действительными. Поэтому должны сначала сыграть большие концерты именно в тех залах, которые планировались для тура "Космотато".

Очень надеюсь, что это станет реальным в ближайшее время, возможно, даже и до конца этого года. Верим в ВСУ!