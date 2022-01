Усі концерти артистка скасувала від 9 березня по 22 квітня 2022 року. Події повинні були відбутись у США та Канаді в рамках світового туру Courage World Tour.

"Потрібно бути більш терплячою"

Як повідомила зірка головного саундтреку "Титаніка", вона змушена дотримуватись режиму, який рекомендують лікарі, тому повинна тимчасово поставити на паузу свої гастролі.

Я дійсно сподівалася, що до цього часу зі мною все буде гаразд, але схоже, що мені просто потрібно бути більш терплячою і дотримуватися режиму, який прописують мої лікарі,

– написала Діон.

Вона ще досі проходить реабілітацію після тривалого лікування від м’язових спазмів, які не давали їй виступати. Селін додала, що буде рада повністю одужати і вже не може дочекатися, коли повернеться на сцену. Також вона подякувала за усі слова підтримки, які отримує від шанувальників у соціальних мережах. Кошти за квитки, придбані на концерти, будуть повернені на платіжні картки покупців.



Селін Діон скасувала концерти / Фото з інстаграму співачки

Зазначимо, що кілька тижнів тому усі концерти скасував український виконавець Олег Винник. Причиною цьому стала хвороба співака – тривалий ларингіт.