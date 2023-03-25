Селена Гомес несподівано заступилась за Гейлі Бібер: моделі погрожують смертю

Співачка Селена Гомес повідомила, що до неї звернулась Гейлі Бібер. Дружина Джастіна Бібера скаржиться на негатив і булінг: обидві зірки оприлюднили звернення до фанів.

Американська співачка Селена Гомес опублікувала звернення до фанатів в інстаграмі. Вона закликала зупинити хейт проти Гейлі Бібер, дружини її колишнього бойфренда.

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Селена Гомес звернулась до шанувальників

Виконавиця повідомила, що модель звернулась до неї й поскаржилась на негатив та погрози. Селена підкреслила, що завжди була за повагу й доброту.

Гейлі Бібер зв'язалася зі мною і повідомила, що їй погрожують смертю та такий ненависний негатив. Це не те, за що я виступаю. Ніхто не повинен зазнавати ненависті чи знущань. Я завжди виступала за доброту і дуже хочу, щоб це все припинилося,

– написала артистка.



Селена Гомес звернулась до фанів / Фото з інстаграм-сторіз

Щоб висловити підтримку, Селена також підписалась на Гейлі Бібер. Модель "зафоловила" артистку у відповідь.

Звернення Гейлі Бібер

Гейлі Бібер так само опублікувала сторіз після звернення Селени Гомес. Вона подякувала зірці й заявила, що вони "останні кілька тижнів обговорювали, як подолати наратив між ними".

Останні кілька тижнів були дуже важкими для всіх, хто був залучений, і мільйони людей бачать багато ненависті навколо цього, що надзвичайно шкідливо. Речі завжди можна вирвати з контексту або витлумачити не так, як було задумано. Нам усім, включаючи мене, потрібно бути більш уважними до того, що ми публікуємо та що ми говоримо, – написала модель.



Гейлі звернулась до фанів / Фото з інстаграм-сторіз

Чоловік Гейлі Бібер Джастін тим часом за увесь час зберігав мовчання й продовжує це робити.

Який скандал стався між зірками