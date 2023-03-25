Американська співачка Селена Гомес опублікувала звернення до фанатів в інстаграмі. Вона закликала зупинити хейт проти Гейлі Бібер, дружини її колишнього бойфренда.
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Селена Гомес звернулась до шанувальників
Виконавиця повідомила, що модель звернулась до неї й поскаржилась на негатив та погрози. Селена підкреслила, що завжди була за повагу й доброту.
Гейлі Бібер зв'язалася зі мною і повідомила, що їй погрожують смертю та такий ненависний негатив. Це не те, за що я виступаю. Ніхто не повинен зазнавати ненависті чи знущань. Я завжди виступала за доброту і дуже хочу, щоб це все припинилося,
– написала артистка.
Селена Гомес звернулась до фанів / Фото з інстаграм-сторіз
Щоб висловити підтримку, Селена також підписалась на Гейлі Бібер. Модель "зафоловила" артистку у відповідь.
Звернення Гейлі Бібер
Гейлі Бібер так само опублікувала сторіз після звернення Селени Гомес. Вона подякувала зірці й заявила, що вони "останні кілька тижнів обговорювали, як подолати наратив між ними".
Останні кілька тижнів були дуже важкими для всіх, хто був залучений, і мільйони людей бачать багато ненависті навколо цього, що надзвичайно шкідливо. Речі завжди можна вирвати з контексту або витлумачити не так, як було задумано. Нам усім, включаючи мене, потрібно бути більш уважними до того, що ми публікуємо та що ми говоримо, – написала модель.
Гейлі звернулась до фанів / Фото з інстаграм-сторіз
Чоловік Гейлі Бібер Джастін тим часом за увесь час зберігав мовчання й продовжує це робити.
Який скандал стався між зірками
- Конфлікти між Гейлі Бібер та Селеною Гомес траплялися ще відтоді, як модель почала стосунки з Джастіном Бібером. У жовтні минулого року вони нібито спростували чутки про ворожнечу, зробивши спільні фото, однак скандал розгорівся знову.
- Селена зняла відео в тіктоці, де розповіла, що "випадково заламінувала брови надто сильно". Після цього Кайлі Дженнер поглузувала над цим, опублікувавши своє селфі та знімок брів подруги Гейлі. Це сприйняли як глузування. Співачка потім поскаржилась на те, що зазнає булінгу через зовнішність, а Бібер опублікувала відео з подругами, де звучить такий текст: "Я не кажу, що вона на це заслуговує, але Бог усе розрахував".
- Як Гейлі Бібер, так і Селена спростовували, що говорять один про одного. Однак у мережі знову почали згадувати старі ролики та публікації. До слова, саме на цьому тлі Селена Гомес стала найпопулярнішою зіркою інстаграму – так шанувальники вирішили висловити їй підтримку.