Бізнесмен Марк Цукерберг поділився щасливою новиною з прихильниками. Він та його дружина Прісцілла втретє стали батьками.
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Марк Цукерберг став батьком втретє
Засновник Meta Platforms оголосив, що 24 березня у нього та його дружини Прісцілли Чан народилась дівчинка. Він також зізнався, яке ім'я носить його новонароджена донька.
Ласкаво просимо у світ, Аврелія Чан Цукерберг! Ти – маленьке благословення,
– написав Марк Цукерберг.
Марк Цукерберг з донькою / Фото з фейсбуку Марка Цукерберга
Марк оприлюднив перші щасливі фото, як подружжя проводить час з донькою. У коментарях шанувальники, друзі та колеги вітають пару з поповненням у родині.
Прісцілла Чан з донькою / Фото з фейсбуку Цукерберга
Що відомо про шлюб Цукерберга
- Марк Цукерберг та американка китайського походження Прісцілла Чан познайомилися у 2003 році на вечірці під час навчання у Гарварді. У 2012 році вони одружилися.
- У 2015 році Марк та Прісцілла вперше стали батьками: у них народилась донька Максима. Тоді на честь її народження вони пообіцяли поступово віддати 99% своїх акцій Facebook, щоб зробити світ кращим. На той час цю суму оцінювали у 45 мільярдів доларів.
- Через два роки сім'я поповнилась другою дитиною – на світ з'явилась донька Августа. У вересні 2022 році зіркова пара оголосила, що очікує на третю дитину.