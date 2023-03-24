Бізнесмен Марк Цукерберг поділився щасливою новиною з прихильниками. Він та його дружина Прісцілла втретє стали батьками.

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Марк Цукерберг став батьком втретє

Засновник Meta Platforms оголосив, що 24 березня у нього та його дружини Прісцілли Чан народилась дівчинка. Він також зізнався, яке ім'я носить його новонароджена донька.

Ласкаво просимо у світ, Аврелія Чан Цукерберг! Ти – маленьке благословення,
– написав Марк Цукерберг.


Марк Цукерберг з донькою / Фото з фейсбуку Марка Цукерберга

Марк оприлюднив перші щасливі фото, як подружжя проводить час з донькою. У коментарях шанувальники, друзі та колеги вітають пару з поповненням у родині.


Прісцілла Чан з донькою / Фото з фейсбуку Цукерберга

Що відомо про шлюб Цукерберга

  • Марк Цукерберг та американка китайського походження Прісцілла Чан познайомилися у 2003 році на вечірці під час навчання у Гарварді. У 2012 році вони одружилися.
  • У 2015 році Марк та Прісцілла вперше стали батьками: у них народилась донька Максима. Тоді на честь її народження вони пообіцяли поступово віддати 99% своїх акцій Facebook, щоб зробити світ кращим. На той час цю суму оцінювали у 45 мільярдів доларів.
  • Через два роки сім'я поповнилась другою дитиною – на світ з'явилась донька Августа. У вересні 2022 році зіркова пара оголосила, що очікує на третю дитину.