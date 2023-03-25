Американская певица Селена Гомес опубликовала обращение к фанатам в инстаграме. Она призвала остановить хейт против Гейли Бибера, жены ее бывшего бойфренда.

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Селена Гомес обратилась к поклонникам

Исполнительница сообщила, что модель обратилась к ней и пожаловалась на негатив и угрозы. Селена подчеркнула, что всегда была за уважение и доброту.

Гейли Бибер связалась со мной и сообщила, что ей угрожают смертью и такой ненавистный негатив. Это не то, за что я выступаю. Никто не должен подвергаться ненависти или издевательствам. Я всегда выступала за доброту и очень хочу, чтобы это все прекратилось,

– написала артистка.



Селена Гомес обратилась к фанатам / Фото с инстаграм-сториз

Чтобы выразить поддержку, Селена подписалась на Гейли Бибер. Модель "зафоловила" ответную артистку.

Обращение Гейли Бибер

Гейли Бибер также опубликовала сториз после обращения Селены Гомес. Она поблагодарила звезду и заявила, что они "последние несколько недель обсуждали, как преодолеть нарратив между ними".

Последние несколько недель были очень тяжелыми для всех, кто был вовлечен, и миллионы людей видят много ненависти вокруг этого, что очень вредно. Вещи всегда можно вырвать из контекста или истолковать не так, как было задумано. Нам всем, включая меня, нужно быть внимательнее к тому, что мы публикуем и что мы говорим,

– написала модель.



Гейли обратилась к фанатам / Фото с инстаграм-сториз

Муж Гейли Бибер Джастин в это время за все время хранил молчание и продолжает это делать.

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