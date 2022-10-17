З моменту останніх стосунків Селени Гомес та Джастіна Бібера пройшло понад чотири роки – востаннє вони були разом на початку 2018 року. Тоді пара намагалась збудувати щось більше після підліткового роману, але в них не вийшло. Вже у червні 2018 року Бібера побачили у компанії нової пасії – Гейлі Бібер, яка була колись фанаткою співака та знайомилась з ним у дитинстві.

До слова Було боляче, – Джастін Бібер розповів, що відчував після розриву з Селеною Гомес

Через кілька місяців, у жовтні 2018-го, пару побачили на вулиці з обручками, згодом вони підтвердили шлюб, а в вересні 2019 року закохані Джастін та Гейлі зіграли весілля. Зірки пережили вдвох багато кризових ситуацій – депресію Бібера, лікування його хвороби – синдрому Рамсея-Ханта, через що він мав параліч обличчя. Поміж тим фанати Селени Гомес підкидали "дрова у вогнище", що між дівчатами існує ворожнеча і вони досі не можуть поділити чоловіка між собою.

З плітками покінчено

І хоч Селена і Гейлі у своїх інтерв'ю спростовували плітки, 16 жовтня вони остаточно поставили цьому крапку. Співачка та модель порізно прийшли на один захід на щорічний гала-вечір Музею кіноакадемії в Лос-Анджелесі. 25-річна Гейлі одягнула відверту коричневу сукню Yves Saint Lauren, яка обтискала її фігуру, а 30-річна Селена зробила ставку на чорний штанний костюм Giorgio Armani. Ввечері у мережі почали поширюватись фото, як дівчата з келихами алкоголю ніжно обіймають один одного та усміхаються.



Селена Гомес і Гейлі Бібер нарешті сфотографувались разом / Фото з інстаграму Тайрелла Гемптома



Селена Гомес і Гейлі Бібер разом / Фото з інстаграму Тайрелла Гемптома



Селена Гомес і Гейлі Бібер поставили крапку пліткам / Фото з інстаграму Тайрелла Гемптома

Знімок знаменитостей опублікував у Instagram світський фотограф Тайрелл Гемптом. Публікація в інстаграмі вже зібрала понад 1 мільйон лайків. Знімки спровокували у соцмережах "ефект бомби", хоча самі дівчата ніяк не прокоментували особисто свої розмови напередодні. Коментатори пишуть: