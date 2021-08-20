Селена Гомес розповіла, як справляється з біполярним розладом
Джерело:Elle US
Американська співачка Селена Гомес у новому інтерв'ю поділилась, як живе після квітня 2020 року, коли в неї діагностували біполярний розлад. За її словами, реакція на хворобу у неї була спокійною – вона нарешті зрозуміла, чому з нею відбувались певні речі.
У 29-річної артистки впродовж останніх років діагностували чимало захворювань: вовчак, ниркову недостатність, через яку їй проводили трансплантацію нирки, проблеми з ментальним здоров'ям. У додаток, рік тому лікарі знайшли причину її депресій та панічних атак – біполярний розлад. Втім, поставлений діагноз став для неї полегшенням.
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Я відчула, що з моїх плечей впав великий вантаж. Я змогла глибоко вдихнути, і зрозуміти, чому це багато що пояснює… Тепер хвороба мене не лякає. Я хотіла все дізнатися про неї, тому це розуміння забрало мій страх,
– поділилась зірка.
"Я стикалася з дечим, що, начебто, повинно було потягнути мене на дно. І кожен раз, коли я проходила через щось подібне, я думала: "Добре, і що ж буде далі? Що ще мені доведеться пережити?", – додала Селена.
Фотосесія Селени Гомес для Elle US / Фото Elle US
Артистка розповіла, що відмова від соціальних мереж у 2018 році допомогла їй впоратись із підвищеною тривожністю.
"Я подумала, що мені варто зайнятися чимось більшим. Після моєї смерті я хочу, щоб люди пам'ятали мене за моє серце. І цей маленький телефончик зі 150 мільйонами фанатами... Я просто вирішила відмовитися від нього. Це було для мене величезним полегшенням. Був час, коли я була недостатньо сильною, і могла нашкодити собі", – зазначила артистка.
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Що відомо про депресію Селени Гомес?
- Проблеми з психічним здоров'ям у 29-річної співачки розпочалися на початку 2018 року. Саме тоді в іноземних ЗМІ почали говорити про депресію Селени Гомес, однак підтвердження інформації журналісти отримали в лютому 2018 року. Саме тоді дівчина проходила курс лікування у психіатричній лікарні.
- Шанувальники підозрюють, що психічне здоров'я Селени погіршилося через низку певних проблем у її житті: розставання з бойфрендом виконавцем The Weeknd, примирення і черговий розрив стосунків з Джастіном Бібером, нові стосунки хлопця і хвороба під назвою "вовчок", через яку їй довелось погодитися на трансплантацію нирки.
- Після цього у вересні 2018 року 29-річна Селена Гомес повідомила про те, що покидає соціальні мережі на невизначний час. За період відсутності вона активно відпочивала і проводила час зі своїми друзями на свіжому повітрі.
- У листопаді 2019-го року після чималої паузи в кар'єрі зірка перенесла панічну атаку. Сталось це перед виступом грандіозної музичної премії American Music Awards.
- Згодом зірка зізналась, що страждала від депресії на початку карантину у 2020 році.