У 29-річної артистки впродовж останніх років діагностували чимало захворювань: вовчак, ниркову недостатність, через яку їй проводили трансплантацію нирки, проблеми з ментальним здоров'ям. У додаток, рік тому лікарі знайшли причину її депресій та панічних атак – біполярний розлад. Втім, поставлений діагноз став для неї полегшенням.

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Я відчула, що з моїх плечей впав великий вантаж. Я змогла глибоко вдихнути, і зрозуміти, чому це багато що пояснює… Тепер хвороба мене не лякає. Я хотіла все дізнатися про неї, тому це розуміння забрало мій страх,

– поділилась зірка.

"Я стикалася з дечим, що, начебто, повинно було потягнути мене на дно. І кожен раз, коли я проходила через щось подібне, я думала: "Добре, і що ж буде далі? Що ще мені доведеться пережити?", – додала Селена.



Фотосесія Селени Гомес для Elle US / Фото Elle US

Артистка розповіла, що відмова від соціальних мереж у 2018 році допомогла їй впоратись із підвищеною тривожністю.

"Я подумала, що мені варто зайнятися чимось більшим. Після моєї смерті я хочу, щоб люди пам'ятали мене за моє серце. І цей маленький телефончик зі 150 мільйонами фанатами... Я просто вирішила відмовитися від нього. Це було для мене величезним полегшенням. Був час, коли я була недостатньо сильною, і могла нашкодити собі", – зазначила артистка.

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