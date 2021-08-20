У 29-летней артистки на протяжении последних лет диагностировали немало заболеваний: волчанку, почечную недостаточность, из-за которой ей проводили трансплантацию почки, проблемы с ментальным здоровьем. В дополнение, год назад врачи нашли причину ее депрессий и панических атак – биполярное расстройство. Впрочем, поставленный диагноз стал для нее облегчением.
К слову Биполярное расстройство: что это такое и как проявляется
Я почувствовала, что с моих плеч упал большой груз. Я смогла глубоко вдохнуть, и понять, почему это многое объясняет... Теперь болезнь меня не пугает. Я хотела все узнать о ней, поэтому это понимание забрало мой страх,
– поделилась звезда.
"Я сталкивалась с кое-чем, что, якобы, должно было потянуть меня на дно. И каждый раз, когда я проходила через нечто подобное, я думала: "Хорошо, и что же будет дальше? Что еще мне придется пережить?", – добавила Селена.
Фотосессия Селены Гомес для Elle US / Фото Elle US
Артистка рассказала, что отказ от социальных сетей в 2018 году помог ей справиться с повышенной тревожностью.
"Я подумала, что мне стоит заняться чем-то большим. После моей смерти я хочу, чтобы люди помнили меня за мое сердце. И этот маленький телефончик со 150 миллионами фанатами... Я просто решила отказаться от него. Это было для меня огромным облегчением. Было время, когда я была недостаточно сильной, и могла навредить себе", – отметила артистка.
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Что известно о депрессии Селены Гомес?
- Проблемы с психическим здоровьем у 26-летней певицы начались в начале 2018 года. Именно тогда в иностранных СМИ начали говорить о депрессии Селены Гомес, однако подтверждение информации журналисты получили в феврале 2018 года. Именно тогда девушка проходила курс лечения в психиатрической больнице.
- Поклонники подозревают, что психическое здоровье Селены ухудшилось из-за ряда определенных проблем в ее жизни: расставание с бойфрендом исполнителем The Weeknd, примирение и очередной разрыв отношений с Джастином Бибером, новые отношения парня и болезнь под названием "волчанка", из-за которой ей пришлось согласиться на трансплантацию почки.
- После этого в сентябре 2018 года 26-летняя Селена Гомес сообщила о том, что покидает социальные сети на неопределенное время. За период отсутствия она активно отдыхала и проводила время со своими друзьями на свежем воздухе.
- В ноябре 2019-го года после немалой паузы в карьере звезда перенесла паническую атаку. Произошло это перед выступлением грандиозной музыкальной премии American Music Awards.
- Позже звезда призналась, что страдала от депрессии в начале карантина в 2020 году.