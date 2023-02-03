Селена Гомес показала чесні фото без макіяжу: як вона виглядає

3 лютого 2023, 18:59
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Селена Гомес

Знаменита артистка Селена Гомес опублікувала чесні світлини в мережі. Вона показала, як виглядає без макіяжу.

Американська артистка Селена Гомес опублікувала щирі фото на особистій сторінці в інстаграмі. Вона продемонструвала фото без макіяжу.

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Селена Гомес показала фото без макіяжу

Виконавиця показала кілька чесних селфі, які зробила без макіяжу, укладки та фотошопу. Вона позувала перед камерою у світшоті, доповнивши повсякденний образ масивними сережками-кільцями. 

Селена Гомес – одна зі співачок, яка закликає не соромитися свого тіла, а також приймати його разом із недоліками. На фото помітно, що шкіра обличчя артистки не бездоганна, але у цьому і є краса. 


Селена Гомес / Фото з інстаграму Селени Гомес


Селена Гомес / Фото з інстаграму Селени Гомес

У коментарях Селену Гомес засипали компліментами й добрими словами: 

  • "Найкрасивіша";
  • "Природна врода";
  • "Ти красуня";
  • "Королева";
  • "Ікона";
  • "Одна з небагатьох, яких не зруйнувала індустрія";
  • "Дякую, що показуєш, що це нормально – бути простою людиною".

Як зірки виглядають без макіяжу

Останнім часом знаменитості все менше соромляться публікувати чесні фото, не оброблені редактором. 

  • Так, Кім Кардашян показувала, як виглядає у повсякденному житті – зі справжнім волоссям та без макіяжу. Світлину вона зробила разом з донькою.
  • Українські зірки також не соромляться позувати без мейкапу. Тіна Кароль робила такі знімки в автомобілі й також показала свій сніданок.
  • Учасниці "Холостяка" на одну з церемоній троянд прийшли у схожих образах та вперше без гриму й укладок – щоб продемонструвати натуральну вроду.
Автор: Марія Касій