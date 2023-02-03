Селена Гомес показала чесні фото без макіяжу: як вона виглядає
Джерело:Селена Гомес
Знаменита артистка Селена Гомес опублікувала чесні світлини в мережі. Вона показала, як виглядає без макіяжу.
Американська артистка Селена Гомес опублікувала щирі фото на особистій сторінці в інстаграмі. Вона продемонструвала фото без макіяжу.
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Селена Гомес показала фото без макіяжу
Виконавиця показала кілька чесних селфі, які зробила без макіяжу, укладки та фотошопу. Вона позувала перед камерою у світшоті, доповнивши повсякденний образ масивними сережками-кільцями.
Селена Гомес – одна зі співачок, яка закликає не соромитися свого тіла, а також приймати його разом із недоліками. На фото помітно, що шкіра обличчя артистки не бездоганна, але у цьому і є краса.
Селена Гомес / Фото з інстаграму Селени Гомес
Селена Гомес / Фото з інстаграму Селени Гомес
У коментарях Селену Гомес засипали компліментами й добрими словами:
- "Найкрасивіша";
- "Природна врода";
- "Ти красуня";
- "Королева";
- "Ікона";
- "Одна з небагатьох, яких не зруйнувала індустрія";
- "Дякую, що показуєш, що це нормально – бути простою людиною".
Як зірки виглядають без макіяжу
Останнім часом знаменитості все менше соромляться публікувати чесні фото, не оброблені редактором.
- Так, Кім Кардашян показувала, як виглядає у повсякденному житті – зі справжнім волоссям та без макіяжу. Світлину вона зробила разом з донькою.
- Українські зірки також не соромляться позувати без мейкапу. Тіна Кароль робила такі знімки в автомобілі й також показала свій сніданок.
- Учасниці "Холостяка" на одну з церемоній троянд прийшли у схожих образах та вперше без гриму й укладок – щоб продемонструвати натуральну вроду.