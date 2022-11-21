Господинею дому на четвертому тижні проєкту "Холостяк" була Аліна, яка активно критикує Алекса після кожного випуску. Саме вона запропонувала конкуренткам з'явитися на церемонії троянд не в розкішних сукнях, а в однакових повсякденних аутфітах – джинсах скіні та світло-блакитних сорочках оверсайз. Однак найголовніша умова – без макіяжу, передає 24 канал.

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Усі учасниці 12 сезону "Холостяка" погодилися показатися Алексу Топольському без косметики, а він, звичайно ж, оцінив.

Оце так, клас. Здивувало те, що дівчата були без мейкапу. Усі мали класний вигляд. Класна ідея, мені подобається,

– відреагував Алекс Топольський.

Так, реаліті-шоу "Холостяк" руйнує телевізійні стереотипи, за якими для ефектного вигляду в кадрі наносять тонну гриму, та доводить, що натуральність – найкращий тренд. Як заворожуюче виглядають претендентки на серце Топольського без мейку, дивіться у фотопорівнянні Showbiz 24.

Як учасниці "Холостяка-12" виглядають без макіяжу та з косметикою

Марина з "Холостяка" без та з макіяжем / Фотоколаж Showbiz 24

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Саша з "Холостяка" без та з макіяжем / Фотоколаж Showbiz 24

Юля з "Холостяка" без та з макіяжем / Фотоколаж Showbiz 24

Віка з "Холостяка" без та з макіяжем / Фотоколаж Showbiz 24

Саша з "Холостяка" без та з макіяжем / Фотоколаж Showbiz 24

Аліна з "Холостяка" без та з макіяжем / Фотоколаж Showbiz 24

Катя з "Холостяка" без та з макіяжем / Фотоколаж Showbiz 24

Юля з "Холостяка" без та з макіяжем / Фотоколаж Showbiz 24

Ліза з "Холостяка" без та з макіяжем / Фотоколаж Showbiz 24

Роксолана з "Холостяка" без та з макіяжем / Фотоколаж Showbiz 24

Аміна з "Холостяка" без та з макіяжем / Фотоколаж Showbiz 24

Нагадаємо, учасниці "Холостяка-11" теж знімалися без макіяжу. На 6 тижні проєкту Михайло Заливако попросив їх не користуватися косметикою на знак протесту, адже більшість декоративних засобів тестується на тваринах.