Американская артистка Селена Гомес опубликовала искренние фото на личной странице в инстаграмме. Она продемонстрировала фото без макияжа.

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Селена Гомес показала фото без макияжа

Исполнительница показала несколько честных селфи, которые сделала без макияжа, укладки и фотошопа. Она позировала перед камерой в свитшоте, дополнив повседневный образ массивными серьгами-кольцами.

Селена Гомес – одна из певиц, призывающая не стесняться своего тела, а также принимать его вместе с недостатками. На фото видно, что кожа лица артистки не идеальна, но в этом и есть красота.



Селена Гомес / Фото из инстаграма Селены Гомес



Селена Гомес / Фото из инстаграма Селены Гомес

В комментариях Селену Гомес засыпали комплиментами и добрыми словами:

"Самая красивая";

"природная красота";

"Ты красавица";

"Королева";

"Икона";

"Одна из немногих, которых не разрушила индустрия";

"Спасибо, что показываешь, что это нормально – быть простым человеком".

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В последнее время знаменитости все меньше стесняются публиковать честные фотографии, не обработанные редактором.