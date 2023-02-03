Американская артистка Селена Гомес опубликовала искренние фото на личной странице в инстаграмме. Она продемонстрировала фото без макияжа.
Читайте также Венздей не нужны романтические отношения, – Эмма Майерс о втором сезоне сериала Netflix
Селена Гомес показала фото без макияжа
Исполнительница показала несколько честных селфи, которые сделала без макияжа, укладки и фотошопа. Она позировала перед камерой в свитшоте, дополнив повседневный образ массивными серьгами-кольцами.
Селена Гомес – одна из певиц, призывающая не стесняться своего тела, а также принимать его вместе с недостатками. На фото видно, что кожа лица артистки не идеальна, но в этом и есть красота.
Селена Гомес / Фото из инстаграма Селены Гомес
Селена Гомес / Фото из инстаграма Селены Гомес
В комментариях Селену Гомес засыпали комплиментами и добрыми словами:
- "Самая красивая";
- "природная красота";
- "Ты красавица";
- "Королева";
- "Икона";
- "Одна из немногих, которых не разрушила индустрия";
- "Спасибо, что показываешь, что это нормально – быть простым человеком".
Как звезды выглядят без макияжа
В последнее время знаменитости все меньше стесняются публиковать честные фотографии, не обработанные редактором.
- Да, Ким Кардашян показывала, как выглядит в повседневной жизни – с настоящими волосами и без макияжа. Фотографию она сделала вместе с дочерью.
- Украинские звезды также не стесняются позировать без макияжа. Тина Кароль делала такие снимки в автомобиле и тоже показала свой завтрак.
- Участницы "Холостяка" на одну из церемоний роз пришли в похожих образах и впервые без грима и укладок – чтобы продемонстрировать натуральную красоту.