Американська артистка Селена Гомес опублікувала щирі фото на особистій сторінці в інстаграмі. Вона продемонструвала фото без макіяжу.

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Селена Гомес показала фото без макіяжу

Виконавиця показала кілька чесних селфі, які зробила без макіяжу, укладки та фотошопу. Вона позувала перед камерою у світшоті, доповнивши повсякденний образ масивними сережками-кільцями.

Селена Гомес – одна зі співачок, яка закликає не соромитися свого тіла, а також приймати його разом із недоліками. На фото помітно, що шкіра обличчя артистки не бездоганна, але у цьому і є краса.



Селена Гомес / Фото з інстаграму Селени Гомес



Селена Гомес / Фото з інстаграму Селени Гомес

У коментарях Селену Гомес засипали компліментами й добрими словами:

"Найкрасивіша";

"Природна врода";

"Ти красуня";

"Королева";

"Ікона";

"Одна з небагатьох, яких не зруйнувала індустрія";

"Дякую, що показуєш, що це нормально – бути простою людиною".

Як зірки виглядають без макіяжу

Останнім часом знаменитості все менше соромляться публікувати чесні фото, не оброблені редактором.