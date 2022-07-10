Легендарні Scorpions підняли синьо-жовтий прапор на концерті в Ізраїлі

Культовий гурт Scorpions продовжує підтримувати Україну на своїх концертах. В Ізраїлі вони підняли український прапор.

Відомий німецький рок-гурт Scorpions знову підтримав Україну. 9 липня музиканти зіграли концерт у Тель-Авіві, що в Ізраїлі, повідомляє 24 канал.

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Scorpions підтримали Україну

На концерті рокери виконали легендарну пісню Winds of Change, якій забрали слова про москву й замінили їх на Україну. Під час виступу вокаліст побачив фаната з українським прапором. Він взяв його та підняв, показуючи шанувальникам.

Також під час виконання сцена й екран позаду музикантів світились синьо-жовтими кольорами, а поверх був зображений символ пацифістів.



Scorpions підтримали Україну / Фото з твітера Олександра Ткаченка

Scorpions підтримали Україну: дивіться відео

https://www.instagram.com/p/Cfzflh-oV93/?utm_source=ig_embed&ig_rid=40ce73f3-72ed-49e3-9893-4fdfa3545696

Як Scorpions підтримували Україну